Silvio Berlusconi e Marta Fascina, dopo le “non nozze” arriva il commento dell’ex Francesca Pascale Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno celebrato il loro amore in quelle che ormai sono state ribattezzate “non nozze”. Dagospia ha raccolto un breve commento che Francesca Pascale avrebbe pubblicato su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Il 19 marzo, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno celebrato il loro amore. La cerimonia, tenutasi a Villa Gernetto, con invitati, vestito bianco per la sposa e fiori all'occhiello per lo sposo, aveva tutta l'aria di un matrimonio. Tuttavia, è già stata ribattezzata come le "non nozze" di Berlusconi e Fascina, per via del mancato valore giuridico. L'evento ha scatenato chiacchiere e pettegolezzi su presunti malumori nella famiglia Berlusconi. Intanto, sarebbe arrivato il commento social di Francesca Pascale.

Francesca Pascale non è stata invitata alle "nozze" di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale è tra le ex compagne più note di Silvio Berlusconi. Il loro rapporto, ufficializzato nel 2012, si è concluso con un comunicato stampa nel 2020. In queste ore, Dagospia ha raccolto e pubblicato un post che Francesca Pascale avrebbe diffuso nelle sue Instagram Stories, mentre Berlusconi celebrava l'amore con Marta Fascina. La trentaseienne avrebbe rilanciato il messaggio di auguri di una utente che l'ha taggata e che scriveva: "Un caro augurio al Presidente Berlusconi e altri cento giorni d'amore". La persona in questione poi menzionava Francesca Pascale "e il suo cannone". Un probabile riferimento a ciò che l'ex compagna del Cavaliere ha dichiarato a Repubblica lo scorso febbraio riguardo all'ipotesi delle nozze tra Berlusconi e Fascina:

"Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore. […] Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile".

Dallo screen raccolto da Dagospia, sembra che Francesca Pascale abbia commentato il post in cui è stata taggata: "Quando lo racconteremo ai nostri figli, perdoneremo i nostri genitori".

Le non nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Nozze o non nozze, una cosa è certa. La cerimonia, almeno a giudicare dalle foto trapelate, è stata curata nei minimi dettagli. Dal raffinato abito bianco di Fascina, al menu stellato. E per la musica, Silvio Berlusconi ha puntato sulle canzoni romantiche di Gigi D'Alessio. L'artista ha deliziato gli ospiti anche con canzoni appartenenti alla tradizione napoletana come ‘O surdato ‘nnammurato.