Marta Fascina ha esaudito il desiderio di Berlusconi: “Voleva morire amando” Marta Fascina è stata accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine. Come rileva Chi, in edicola questa settimana, “ha saputo donargli una seconda giovinezza. Il loro è stato un legame autentico, fatto di romanticismo, devozione e tenerezza”.

Nel giorno del lutto nazionale per Silvio Berlusconi esce anche il numero del vicino settimanale "Chi", tutto dedicato a lui. Ampio spazio alla sua ultima storia d'amore, quella con Marta Fascina. "Lei, al suo fianco nei momenti più difficili", si legge sul cartaceo diretto da Alfonso Signorini, "ha esaudito il suo più grande desiderio: quello di morire amando". La loro storia d'amore è iniziata nel 2020, dopo che il Cavaliere aveva chiuso la relazione precedente con Francesca Pascale, durata dieci anni.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi insieme fino alla fine

Marta Fascina è stata accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine. Come rileva il settimanale, "ha saputo donargli una seconda giovinezza. Il loro è stato un legame autentico, fatto di romanticismo, devozione e tenerezza". Marta Fascina aveva un punto in comune con la precedente relazione, quella con Francesca Pascale: era cresciuta a Napoli. Poi, gli inizi come giornalista e il lavoro come ufficio stampa del Milan. Fino alla Camera dei Deputati.

La cerimonia simbolica a marzo 2022

Due matrimoni, cinque figli, tantissimi nipoti. La vita di Silvio Berlusconi è la vita di un patriarca. Dopo i due matrimoni, le cronache sono lì a dimostrarlo, l'ex Presidente del Consiglio ha continuato a cercare, attraverso la seduzione e il gioco, il volto dell'amore. Che ha trovato in Marta Fascina, di 54 anni più giovane di lui. "Il mio per te, Marta, è un amore grande", disse Silvio Berlusconi nella cerimonia simbolica celebrata nel marzo del 2022, "è qualcosa che non ho mai provato prima, e ora per tu sei indispensabile, irrinunciabile. Mi sei stata vicina nei momenti duri, mi hai aiutato. Tu mi completi, non potrei vivere senza di te. Riempi la mia vita". Si era scritto molto in quelle giornate, si era parlato di un matrimonio che lo stesso ex Premier aveva poi smentito. Si erano fatte congetture su presunte tensioni tra Veronica Lario e la nuova compagna, sulle problematiche legate all'allargamento dell'asse ereditario. Silvio Berlusconi, però, con Marta Fascina ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza.

L'ultimo desiderio di Silvio Berlusconi

Nel giorno del suo ultimo compleanno, il 29 settembre, Marta Fascina organizza per lui uno spettacolo a sorpresa: una mongolfiera da cui partivano palloncini a forma di cuore e uno striscione portato da un aereo, la scritta: "Buon compleanno, amore mio". In una intervista non molto recente, Alfonso Signorini gli chiese proprio per "Chi": "Come vorrebbe morire?". Silvio Berlusconi: "Vorrei morire amando". Così è stato.