Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali in Calabria 2025

Tra due ore, alle ore 15 di oggi, lunedì 6 ottobre, si chiudono i seggi per le elezioni regionali in Calabria 2025. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio delle schede nelle 2.406 sezioni in cui è suddiviso il territorio. Ieri e oggi oltre un milione e 800mila cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente e per rinnovare il Consiglio regionale. Dopo la chiusura dei seggi arriveranno i primi exit poll, poi le proiezioni ufficiali e infine, i risultati definitivi. Il nome del vincitore è atteso in serata, quando saranno completate le procedure di scrutinio. È possibile seguire lo spoglio in diretta sul sito del ministero dell'Interno Eligendo, che viene aggiornato man mano con i dati su affluenza e voti partito per partito. In alternativa, diverse emittenti televisive, tra cui La7, SkyTg24 o Rainews 24, dedicheranno degli speciali alla maratona elettorale.

A che ora arrivano i primi exit poll e proiezioni alle elezioni in Calabria

Gli exit poll, lo ricordiamo, sono dei sondaggi realizzati tra un campione di elettori alle urne. Poiché si basano su dichiarazioni rilasciate dai cittadini all'uscita dei seggi e non su voti reali, non sono perfettamente affidabili e hanno un certo margine di errore. Diversamente le proiezioni vengono effettuate sulla base dei voti dati in un determinato numero di sezioni e per questo rappresentano una statistica più attendibile, seppur non completamente a riparo da errori e imprecisioni.

In genere gli exit poll arrivano subito dopo che i seggi sono stati chiusi. Trattandosi di sondaggi realizzati al momento del voto, vengono elaborati prima e resi noti a pochi minuti dalla chiusura delle urne. In questo caso quindi, potrebbero arrivare attorno alle 15.10 o 15.15 a seconda dei diversi istituti demoscopici che li hanno commissionati. Per le prime proiezioni bisognerà aspettare un po' di più invece. Di solito vengono pubblicate un'ora dopo lo spoglio, quando sono state scrutinate un numero sufficiente di schede per poter fare una previsione. Anche qui però, gli orari possono variare in base alle tempistiche di ciascuna sezione.

Quando arrivano i risultati definitivi delle regionali in Calabria

Oggi scopriremo chi ha vinto le elezioni in Calabria tra il governatore uscente, Roberto Occhiuto (centrodestra), l'eurodeputato M5s, Pasquale Tridico (centrosinistra) e Francesco Toscano di Democrazia, sovrana popolare. Dopo exit poll e proiezioni, proseguiranno le operazioni di scrutinio e verranno definite le percentuali assegnate. Se lo stacco tra i candidati dovesse essere molto ampio, l'esito diventerà già chiaro anche se non si è ancora concluso lo spoglio in tutte le sezioni e si potrà conoscere prima del previsto. In caso di testa a testa invece, bisognerà attendere. Ad ogni modo, i risultati si avranno in tarda serata.

Dove seguire in diretta exit poll, proiezioni e risultati delle regionali

Lo spoglio può essere seguito su Eligendo, la piattaforma per le elezioni messa a disposizione del Ministero dell'Interno. Exit poll e proiezioni verranno trasmesse nei programmi dedicati dai canali televisivi che seguiranno gli scrutini e i risultati in diretta. Tra questi ci sono La7, SkyTg 24 e Rainews 24.