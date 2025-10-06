Elezioni Calabria, i risultati in diretta: si vota fino alle 15, affluenza ferma al 29%. Chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano

I risultati delle elezioni regionali in Calabria in diretta oggi: seggi aperti fino alle ore 15:00. Dopo la chiusura delle urne lo spoglio delle schede in tempo reale per i risultati, i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto alle regionali. L'affluenza ieri sera alle 23 si è fermata al 29%, in lieve calo rispetto alle precedenti elezioni regionali. I candidati presidenti in corsa sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto (FI) appoggiato anche da Lega, FdI, Noi Moderati, Unione di Centro, Forza Azzurri, Sud chiama Nord per l'autonomia, e la lista Occhiuto presidente; per il ‘campo largo' c'è l'europarlamentare pentastellato ed ex presidente Inps Pasquale Tridico, sostenuto da Pd, M5S, Avs-SI, Tridico Presidente, Democratici e Progressisti, Casa Riformista; infine è in campo Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e popolare di Marco Rizzo.

È possibile votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), o votare per un candidato Presidente e per una lista associata. In Calabria non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali in Calabria, risultati e ultime news:

– Gli orari dei seggi

– Chi sono i candidati alle regionali in Calabria

– Il fac simile delle schede elettorali e come si vota