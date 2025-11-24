Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni regionali 2025

Alle 15 di oggi, lunedì 24 novembre, si chiudono i seggi per le regionali in Puglia, Campania e Veneto 2025. Attesi subito dopo i primi exit poll. A seguire, proiezioni e risultati definitivi con i nomi dei vincitori delle elezioni. Si può seguire lo spoglio in diretta sul sito del ministero dell’Interno, Eligendo, oppure sui canali tv.

I seggi per le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia 2025 chiuderanno tra poco, alle ore 15:00. A seguire saranno diffusi i primi exit poll, ovvero i sondaggi realizzati direttamente all'uscita dei seggi. A differenza delle proiezioni, non sono basati sui voti reali già scrutinati ma su ciò che gli elettori dichiarano all'uscita dalle urne e forniscono una prima indicazione di massima. Dopo la chiusura dei seggi comincerà lo spoglio delle schede e conosceremo i risultati definitivi e i vincitori.

Per chi volesse seguire lo spoglio in diretta è possibile farlo sul sito del ministero dell'Interno Eligendo, che verrà aggiornato man mano con le percentuali su affluenza e sui voti alle liste. Oltre alla piattaforma online, sono disponibili le dirette televisive su La7, SkyTg24 e Rainews 24, in cui exit poll, proiezioni e risultati verranno comunicati e commentati con ospiti e corrispondenti sul posto.

A che ora arrivano exit poll e proiezioni alle elezioni regionali 2025

Come dicevamo, gli exit poll consistono in sondaggi realizzati tra gli elettori alle urne. Non sono stime completamente affidabili perché non si basano sulle schede scrutinate ma sulle dichiarazioni di un campione di persone intervistate ai seggi durante il voto. Proprio perché realizzati in anticipo, in genere vengono comunicati subito dopo la chiusura, a distanza di un quarto d'ora. Possiamo aspettarci quindi, di avere i primi exit poll attorno alle 15:15, a seconda dei diversi istituti demoscopici che li hanno organizzati (Opinio Rai, Swg, Ipsos eccetera).

Oltre agli exit poll ci sono gli instant poll, sondaggi condotti telefonicamente nei giorni del voto, e le proiezioni. Quest'ultime si differenziano maggiormente perché sono basate sui voti effettivi, cioè sulle schede scrutinate in un campione di sezioni. Si tratta quindi di stime più affidabili ma poiché vengono effettuate dopo lo spoglio, bisognerà attendere per conoscerle. Generalmente vengono comunicate dopo che è passata almeno un'ora dalla chiusura delle urne.

Quando sapremo i risultati definitivi in Campania, Puglia e Veneto

Dopo exit poll, instant poll e proiezioni, sarà la volta dei risultati. Dalle 15 comincerà la spoglio nelle tre Regioni al voto e in serata sapremo i risultati definitivi. Le tempistiche però possono variare a seconda di quanto sarà rapido lo scrutinio e dalle percentuali che verranno aggiornate man mano. In caso di distacchi molto netti tra i candidati, sarà possibile capire presto chi è il vincitore in Campania, Puglia e Veneto (anche se magari mancano ancora un bel po' di sezioni da conteggiare). Se invece il margine dovesse essere risicato, occorrerà aspettare fino a quando la maggior parte delle schede non sarà stata scrutinata.