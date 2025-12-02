Quali sono gli ospedali più cari d’Italia, la classifica: quanto costa una giornata di degenza

L’ospedale più costoso in Italia richiede oltre 1.300 euro per ogni giorno di degenza. Sono quasi mille euro in più rispetto ad altre strutture. Il dato è riportato dall’agenzia nazionale Agenas, che monitora la sanità regionale. Ecco quali sono le aziende più care e quelle più economiche.

Tra gli ospedali italiani, la differenza nei costi per ogni giorno che un paziente passa in un posto letto è enorme. È quello che emerge dai dati di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il database pubblico, infatti, permette di confrontare i costi delle varie aziende ospedaliere.

Risulta così che al primo posto ci sia l'ospedale universitario Vanvitelli di Napoli, che richiede 1.326 euro al giorno. Dall'altra parte, la struttura più economica è la Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con 374,60 euro. In generale, le strutture sanitarie nelle Regioni del Sud presentano quasi sempre dei costi più alti.

L'Agenas ha raccolto i dati sui costi medi per ciascun giorno di degenza (sia in day hospital che ordinario), ‘pesato' in base anche a quanto è complesso il caso medico. Il risultato, quindi, misura quanto la struttura sanitaria spende per un giorno in cui un paziente deve occupare un letto d'ospedale. Più il numero è alto, maggiori sono i "costi operativi connessi ad ogni giornata". Ecco le classifiche.

La classifica degli ospedali universitari: il più caro è il Vanvitelli, il più economico a Bologna

Ci sono due liste separate. Una riguarda le aziende ospedaliere universitarie, dove si trova il valore nettamente più alto in assoluto, ovvero il già citato Vanvitelli di Napoli. I primi posti, come detto, sono quasi tutti occupati da strutture sanitarie in città meridionali:

L. Vanvitelli (Napoli ): 1.326 euro al giorno

): 1.326 euro al giorno Giaccone (Palermo) : 881,60 euro

: 881,60 euro G. Martino (Messina) : 735,80 euro

: 735,80 euro R. Dulbecco (Catanzaro) : 727,80 euro

: 727,80 euro Federico II (Napoli) : 669,50 euro

: 669,50 euro Careggi (Firenze) : 658,60 euro

: 658,60 euro Ruggi d'Aragona (Salerno) : 657 euro

: 657 euro Sant'Anna (Ferrara) : 649,10 euro

: 649,10 euro Pisana (Pisa) : 633,50 euro

: 633,50 euro Rodolico di San Marco (Catania): 608,90 euro

Le più economiche, invece, sono:

Tor Vergata (Roma) : 385,40 euro al giorno

: 385,40 euro al giorno Cagliari : 423,10 euro

: 423,10 euro San Luigi Gonzaga (Torino) : 427,80 euro

: 427,80 euro San Matteo (Pavia) : 433,30 euro

: 433,30 euro Umberto I (Roma) : 475,80 euro

: 475,80 euro Padova : 475,90 euro

: 475,90 euro Città della salute e della scienza (Torino) : 485,70 euro

: 485,70 euro San Martino (Genova) : 491,70 euro

: 491,70 euro Bari : 508,60 euro

: 508,60 euro Sant'Orsola (Bologna): 520,30 euro

Il costo medio di una giornata di degenza negli ospedali universitari. Fonte della classifica: Agenas

Come si può vedere, nella graduatoria che riguarda solo le strutture universitarie c'è giù una netta divisione tra Sud e Centro-Nord. Tra le dieci strutture meno efficienti, che richiedono mediamente un costo più alto al giorno per ciascun paziente, sette si trovano in Regioni meridionali. Tra le dieci più efficienti, otto sono a Roma oppure nel Settentrione, con le due eccezioni Bari e Cagliari. Guardando al di là delle top ten, anche a metà classifica i costi più alti si trovano quasi sempre al Sud.

La classifica degli ospedali non universitari

I dati sono molto simili anche se si guarda agli ospedali non universitari. Anzi, il risultato è anche più pronunciato. Tutte le dieci strutture che devono affrontare costi più alti, infatti, sono in Regioni del Mezzogiorno:

Cosenza : 827,60 euro al giorno

: 827,60 euro al giorno Papardo (Messina) : 728,70 euro

: 728,70 euro Civico e Benfratelli (Palermo) : 728,10 euro

: 728,10 euro San Pio (Benevento) : 721 euro

: 721 euro Ospedali dei Colli (Napoli) : 689,80 euro

: 689,80 euro Garibaldi (Catania) : 683,70 euro

: 683,70 euro Cardarelli (Napoli) : 622,20 euro

: 622,20 euro San Carlo (Potenza) : 618,10 euro

: 618,10 euro San Giovanni-Addolorata (Roma) : 607,90 euro

: 607,90 euro Cannizzaro (Catania): 583 euro

Va detto che all'altra estremità della classifica, però, si trova un maggiore equilibrio tra Nord e Sud. Queste infatti sono le aziende ospedaliere non universitarie che fanno registrare i costi più bassi per paziente:

Papa Giovanni XXIII (Bergamo) : 374,60 euro al giorno

: 374,60 euro al giorno San Giuseppe Moscati (Avellino) : 431,10 euro

: 431,10 euro Bianchi Melacrino Morelli (Reggio Calabria) : 436,90 euro

: 436,90 euro Santa Croce e Carle (Cuneo) : 451,90 euro

: 451,90 euro Niguarda (Milano) : 477,10 euro

: 477,10 euro Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello (Palermo) : 483,20 euro

: 483,20 euro San Gerardo (Monza-Brianza) : 483,70 euro

: 483,70 euro Sant'Anna-San Sebastiano (Caserta) : 502,60 euro

: 502,60 euro Santa Maria (Terni) : 572,30 euro

: 572,30 euro San Camillo Forlanini (Roma): 528,30 euro