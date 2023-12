Price cap per il gas prorogato: Consiglio Ue annuncia il rinnovo di un anno della misura Ok dal Consiglio Ue Energia alla proroga dei tre regolamenti di emergenza adottati a dicembre dello scorso anno, compreso il cosiddetto price cap sul prezzo del gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I ministri dell'Ue hanno raggiunto l'intesa per prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il regolamento d'emergenza sull'energia, che include il tetto al prezzo del gas.

L'accordo politico prevede la proroga del periodo di applicazione di tre regolamenti di emergenza del Consiglio adottati a dicembre dello scorso anno. Oltre al price cap, gli altri due regolamenti di emergenza prorogati riguardano la solidarietà tra gli Stati membri e l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili.

Nel dettaglio, il regolamento sul price cap si applicherà dal 1 febbraio 2023 per un periodo di un anno e sarà prorogato per un altro anno, fino al 31 gennaio 2025. Il regolamento sulla solidarietà è stato prorogato di un altro anno, fino al 31 dicembre 2024; quello sulle rinnovabili è stato esteso fino al 30 giugno 2025, ma solo per alcune disposizioni modificate. A differenza degli altri due regolamenti di emergenza, le modifiche del regolamento rinnovabili vanno infatti oltre la semplice estensione del periodo di applicazione del regolamento. I regolamenti, che erano stati proposti per rispondere alla crisi dei prezzi dell'energia innescata dalla guerra in Ucraina, sono stati prorogati a causa dei rischi persistenti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Ue e per evitare la volatilità del mercato e prezzi del gas eccessivamente elevati.

"L'Italia ha ottenuto dall'Europa il rinnovo di un anno del price cap sul gas. Il via libera è arrivato oggi in Consiglio europeo Energia", ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Come Mase e come Governo – spiega – abbiamo sostenuto il prolungamento del suo periodo di applicazione: nel corso del 2023 ha rappresentato, sui mercati del gas, uno strumento deterrente utile per scongiurare rischi speculativi, aumentando la resilienza e la stabilità dei sistemi energetici del Continente".

"A nome del nostro Paese, che ne era stato il promotore – ha aggiunto Pichetto – abbiamo chiesto e ottenuto il rinnovo per un anno della clausola sul tetto al prezzo del gas: i prezzi odierni non sono quelli di un anno fa, ma le tensioni restano e dobbiamo tenere sempre attivi i nostri meccanismi di difesa".