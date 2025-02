video suggerito

Superbonus, in arrivo nuove lettere del Fisco: chi può riceverle e cosa fare per le rendite catastali L'Agenzia delle Entrate ha dato ufficialmente il via all'invio delle lettere ai contribuenti che hanno usato il Superbonus ma non sono in regola con il catasto. Il Fisco avviserà chi non ha seguito la procedura prevista per aggiornare le rendite catastali: non si tratta di una sanzione, ma solo di una segnalazione.

A cura di Luca Pons

È ufficialmente iniziato l'invio delle lettere dell'Agenzia delle Entrate riguardanti il Superbonus. Il Fisco lo ha stabilito con un provvedimento che ha dato le istruzioni per attuare l'invio degli avvisi. Non si sa quanti saranno i destinatari di queste comunicazioni per l'adempimento spontaneo: sulla carta, dovrebbero essere tutti coloro che hanno utilizzato il Superbonus edilizio e poi non hanno – come prevedeva la legge – comunicato al catasto l'aggiornamento delle rendite. Cosa che li porterebbe a pagare meno tasse del dovuto in futuro.

Chi riceve una lettera o pec, comunque, non dovrà automaticamente pagare una multa o affrontare altre sanzioni. Si tratta di un avviso che qualcosa non torna, e quindi di un invito a verificare di essere in regola o sistemare la propria situazione.

A chi arrivano le lettere del Fisco sul Superbonus e perché

Era stata la legge di bilancio per il 2024 a stabilire che chi non avesse rispettato questa particolare norma legata al Superbonus – ovvero l'obbligo di aggiornare le rendite catastali – avrebbe potuto ricevere una lettera dal Fisco. Ora, dopo un anno e diversi annunci già nelle scorse settimane, è arrivato il via libera. La comunicazione arriverà via Pec, oppure con una raccomandata, e sarà inserita anche nel proprio Cassetto fiscale.

Il provvedimento in questione indica che per "agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali", l'Agenzia invierà una comunicazione agli intestatari degli immobili che hanno usato il Superbonus (che quindi hanno richiesto lo sconto in fattura o la cessione del credito) e che non hanno presentato una comunicazione di aggiornamento al catasto. Non si specifica quindi che, per esempio, le lettere arriveranno solo a chi ha fatto lavori particolarmente importanti, o costosi: sono coinvolti tutti.

Come rispondere all'Agenzia delle Entrate e aggiornare la rendita catastale

L'obiettivo delle lettere è dare al contribuente le "informazioni" necessarie per capire la sua situazione e se necessario "regolarizzare la sua posizione". A conferma, ancora una volta, che non si tratta di una multa ma solamente di un avviso.

La pratica per aggiornare la rendita catastale può essere piuttosto complessa, e per questo nella maggior parte dei casi è meglio rivolgersi a un tecnico professionista che possa accertare la necessità di farlo e fornire i dati corretti. Ci sono alcune indicazioni che possono essere utili per orientarsi. Normalmente, è obbligatorio comunicare una variazione se i lavori sono costati almeno il 15% del valore originario dell'immobile. Ma può avvenire anche in altri casi, ad esempio se cambia il modo in cui gli ambienti interni sono distribuiti, o la destinazione d'uso dell'immobile.

Aggiornare i dati del catasto significa solitamente, dopo dei lavori, che si comunica ufficialmente che il valore della casa è aumentato. Di conseguenza si dovranno pagare più tasse (ad esempio l'Imu) e aumenterà anche il calcolo dell'Isee. Ci si può sempre mettere in regola, anche quando sono passate le scadenze, approfittando anche di una riduzione delle sanzioni previste.

In alternativa, è possibile anche "fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia", o magari correggere degli errori nei dati del Fisco, per spiegare perché l'obbligo non si applica alla propria situazione. Questo sarà possibile con il servizio "Consegna documenti e istanze" che si trova nell'area riservata del sito dell'Agenzia.