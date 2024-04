video suggerito

Par condicio, ok all'emendamento di maggioranza in Vigilanza Rai: via i limiti per i membri del governo L'emendamento di maggioranza approvato in Vigilanza Rai in vista delle elezioni europee prevede che per "i programmi di approfondimento informativo" il principio di par condicio "faccia in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini il diritto a una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". Insorgono le opposizioni.

A cura di Annalisa Girardi

Passa la delibera sulla par condicio in vista delle elezioni europee, approvata in commissione di Vigilanza Rai nonostante il voto contrario di tutte le forze di opposizione. Che attaccano quelle di maggioranza, accusandole di voler "far esondare il governo durante la campagna elettorale, eliminando il motivo stesso per cui esiste la par condicio". I parlamentari del Partito democratico in commissione hanno poi proseguito: "Si vuole comprimere la voce dell'opposizione".

L'emendamento di maggioranza sull'informazione governativa – a firma di Francesco Filini (Fratelli d'Italia), Giorgio Maria Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati) – approvato in serata in Vigilanza Rai sostiene che per "i programmi di approfondimento informativo" il principio di par condicio – cioè quel criterio che nei media viene utilizzato per consentire a tutte le parti politiche un'adeguata ed equa visibilità – "faccia in ogni caso salvo il principio e la necessità di garantire ai cittadini il diritto a una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative".

Con questa linea, secondo l'opposizione, si garantirebbe maggiore spazio agli esponenti del governo di centrodestra, limitando quello per le forze di opposizione. In particolare secondo Angelo Bonelli, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, con questa delibera il centrodestra "sancisce l'occupazione del governo e della stessa maggioranza degli spazi televisivi Rai". Per gli esponenti del Movimento Cinque Stelle in commissione, invece, la maggioranza "stravolge la delibera azzoppando i presidi della par condicio".

La minoranza, comunque, si è detta a favore (dopo una riformulazione) dell'emendamento – sempre in tema di par condicio – che esclude dal conteggio gli interventi televisivi dei rappresentanti del governo quando intervengono "su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte". La revisione del testo prevede che "la loro presenza deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione".