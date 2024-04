video suggerito

Par condicio, la destra vuole più spazio in tv per i membri del governo Meloni prima delle elezioni Le regole della par condicio televisiva in vista delle elezioni europee 2024 potrebbero contenere un’eccezione per ministri, viceministri e sottosegretari del governo Meloni: non dovrebbero rispettare la parità di tempi in Rai tra maggioranza e opposizione, purché parlino solo delle attività di governo. Forti proteste da Pd e Avs. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è acceso il dibattito sul tema della par condicio, il meccanismo nato nel 2000 che stabilisce – tra le altre cose – come gli spazi televisivi della Rai devono essere divisi tra le varie forze politiche per garantire imparzialità in vista delle elezioni. In questo caso si parla delle europee dell'8-9 giugno 2024, e la commissione di Vigilanza Rai voterà domani, 9 aprile, il testo stilato dall'Agcom, l'Autorità garante delle comunicazioni. Ma naturalmente i parlamentari potranno apportare delle modifiche, che potrebbero avere un impatto significativo su come vedremo i politici in televisione (e non solo) nei prossimi due mesi.

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la proposta di Maria Elena Boschi (Italia viva) che allargherebbe le regole della par condicio non solo ai politici, ma anche a commentatori e giornalisti. Ieri invece sono arrivate le modifiche congiunte di Francesco Filini (FdI), Giorgio Bergesio (Lega) e Maurizio Lupi (Noi moderati), e due emendamenti hanno sollevato le proteste delle opposizioni. Il primo afferma che nei "programmi di informazione", bisogna seguire le stesse regole stabilite nel 2000 che valgono "per tutti i candidati e gli esponenti politici". Ma con delle eccezioni per i rappresentanti delle istituzioni, cosa che include anche i ministri, viceministri e sottosegretari del governo: per loro non si applicano le regole della par condicio, a condizione che "intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte".

L'altro emendamento invece, afferma che i programmi di approfondimento devono "garantire la più ampia possibilità di espressione" se al loro interno c'è "l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali". Ma, anche in questo caso, c'è una condizione da rispettare: bisogna in ogni caso "garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative". Insomma, in entrambi i casi gli esponenti del governo sarebbero autorizzati ad avere più tempo e spazio sulla Rai rispetto ai loro avversari (anche se si tratta di membri dell'esecutivo candidati alle europee). Sarebbero tenuti a parlare solo delle attività del governo o del loro ministero in particolare, ma è chiaro che la linea tra campagna elettorale e "informazione sulle attività istituzionali e governative" può diventare molto sottile durante un programma televisivo.

Le proposte non hanno l'appoggio di Forza Italia, rappresentata da Maurizio Gasparri, che potrebbe cercare una mediazione: "Se la ministra del Lavoro parla di misure contro gli infortuni o il responsabile dell’Agricoltura di lotta alla peronospora, deve essere fermato il contatore", ha detto. Dal Pd è arrivata la protesta di Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, critico verso le regole che permetterebbero "ai rappresentanti del governo un surplus di presenze se intervengono a magnificare il loro lavoro istituzionale". Ruotolo ha aggiunto: "Neanche ai tempi dell'editto bulgaro era così evidente, come lo è oggi, l'anomalia italiana. Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza democratica". Peppe De Cristofaro (Avs) ha definito "irricevibili" gli emendamenti: "Palazzo Chigi è diventato un gazebo elettorale permanente".