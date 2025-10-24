Ora sappiamo chi è l’uomo che minacciò Don Mattia Ferrari e diffuse file riservati su Italia e Libia

È stato identificato l’uomo dietro l’account X che minacciò Don Mattia Ferrari e diffuse file militari riservati. Si chiama Robert Bryant, dirigente di una società informatica e collegato a Frontex. Il processo, in cui è accusato di diffamazione aggravata, si aprirà il prossimo 5 novembre.

È stato identificato il presunto autore delle minacce a Don Mattia Ferrari, cappellano della ong Mediterranea Saving Humans. Si tratta di Robert Bryant, dirigente di una società informatica e collegato a Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera. Sarebbe lui l'uomo dietro l'account X "@rgowans", che nel 2021 aveva minacciato il cappellano. Bryant è accusato di diffamazione aggravata e ora andrà a processo. La prima udienza è prevista il prossimo 5 novembre presso il tribunale di Modena.

Il caso

Facciamo un piccolo passo indietro. La storia risale al 2021, quando Don Mattia Ferrari è finito vittima di attacchi social da parte di un account X (allora Twitter) per il suo lavoro al fianco delle ong nel salvataggio dei migranti nelle acque del Mediterraneo. Il caso però si è rapidamente allargato quando si è appreso che l'account risultava in possesso di documenti riservati del governo e file relativi ai rapporti tra Italia e Libia nella gestione dei flussi migratori. La vicenda ha portato a un'indagine internazionale mirata a individuare l'identità del proprietario dell'account e a scoprire come sia riuscito ad accedere a banche dati riservate. Il profilo inoltre, vantava legami con le milizie libiche.

Chi è Robert Bryant, il presunto autore delle minacce a Don Ferrari

L'inchiesta ha portato al nome di Robert Bryant, dirigente di una società informatica, di origini polacche e con cittadinanza canadese ma residente in Germania. Da giovane l'uomo aveva prestato servizio per la guardia costiera canadese per poi approdare a Bruxelles come assistente di eurodeputato polacco. Oggi invece, risulta lavorare per un'azienda informatica che collabora con Frontex. In particolare, la società si occupa di fornire software all'agenzia europea e dunque avrebbe accesso ai suoi archivi. Così Bryant sarebbe venuto in possesso di informazioni riservate, alcune delle quali diffuse tramite l'account X autore delle minacce contro Don Ferrari.

Il suo nome era già circolato nel 2023 grazie al lavoro di JLProject, un gruppo di volontari che aveva tracciato il profilo, risalendo alla sua identità. A parlarne era stato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, in cui aveva aggiunto alcuni dettagli sulle generalità di Bryant.

"Si tratta di un primo importante risultato ottenuto dopo una richiesta di avocazione, una richiesta di archiviazione, una imputazione coatta, la richiesta di emettere un ordine di indagine europeo e numerosi ulteriori passaggi procedurali", ha detto l'avvocata Francesca Cancellaro, che assiste il parroco. "Un percorso a ostacoli in cui abbiamo creduto in questi anni e che alla fine ci ha permesso di identificare il titolare dell'account. La vicenda va evidentemente oltre quella di don Mattia Ferrari, come testimonia l'interesse e l'allarme che l'account ‘@rgowans' suscita a livello nazionale e internazionale, anche per la sua capacità di diffondere contenuti ufficiali e riservati relativi ai rapporti tra Italia e Libia", ha aggiunto la legale.

L’identificazione di Robert Brytan, dirigente informatico collegato a Frontex, come autore delle minacce a don Mattia Ferrari "è un fatto gravissimo", ha commentato Sandro Ruotolo, eurodeputato del Pd. "Non parliamo di un semplice profilo anonimo, ma di una persona con accesso a banche dati riservate di un’agenzia europea. L’Europa deve fare piena luce. Il processo si aprirà il 5 novembre a Modena, e attendiamo che la magistratura italiana faccia il suo corso ma intanto la Commissione Europea deve chiarirci sulla responsabilità delle sue agenzie", ha aggiunto.

Ruotolo ha deciso di presentare un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere chiarimenti immediati sui rapporti tra Frontex e i suoi fornitori informatici, e sulle misure adottate per proteggere i dati sensibili e prevenire abusi. "Non è solo una vicenda di minacce personali – ha sottolinea – ma un caso che riguarda la trasparenza e la sicurezza dell’Unione. La tutela dei diritti umani non può essere messa a rischio da chi lavora, direttamente o indirettamente, per le istituzioni europee. La sicurezza non può diventare un’arma contro chi salva vite in mare".