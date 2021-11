Ocean Viking aspetta ancora un porto: in mare con la tempesta e 306 migranti a bordo Ocena Viking è ancora al largo di Lampedusa con 306 migranti a bordo, fra cui 9 bambini sotto i 5 anni. La situazione a bordo è diventata insostenibile, soprattutto per quei migranti che si trovano in mare dallo scorso 31 ottobre. “Stiamo facendo tutto il possibile, probabilmente anche di più. Ma questa situazione sta mettendo a dura prova sia noi soccorritori che le persone soccorse”, ha raccontato Alessandro Porro, uno dei soccorritori.

A cura di Annalisa Cangemi

La nave Ocean Viking è ancora in mare, in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro, da 9 giorni. La nave dell'ong Sos Mediterranee si trova al largo di Lampedusa, con il mare mosso e la pioggia che sferza l'imbarcazione, a bordo della quale ci sono 306 naufraghi, fra cui 9 bambini sotto i 5 anni. La situazione a bordo è diventata insostenibile, soprattutto per quei migranti che si trovano in mare dallo scorso 31 ottobre, trasportati da imbarcazioni di fortuna prima di essere recuperati dalla Ocean Viking.

"306 persone – spiega l'organizzazione umanitaria – che sono state costrette a passare un'altra notte di tempesta, tra onde di due metri, con coperte grondanti, teli antipioggia in esaurimento: battono i denti per il freddo. Il meteo resta pessimo. Serve subito un porto sicuro".

"Oltre a prenderci cura di persone con ustioni da carburante e neonati che necessitano di cure regolari – incalza un medico a bordo – siamo preoccupati per il costo della permanenza a bordo, con questo tempo. Siamo una nave-ambulanza, non un ospedale".

Le autorità italiane hanno emanato un avviso di sicurezza, spiegando che è pericoloso in questo momento navigare nello Stretto di Sicilia. Eppure per la nave non ottiene risposte. Dal primo soccorso operato più di una settimana fa sono state ben 9 le richieste per un porto di sbarco, inviate alle autorità marittime. Nei giorni scorsi la Guardia costiera ha anche evacuato dalla nave 2 persone, accompagnate da quattro familiari. I pazienti erano affetti da ustioni da carburante e altre gravi patologie. "Questa mattina è stato diramato un avviso di navigazione per il Canale di Sicilia e 306 sopravvissuti, tra cui 9 bambini piccoli, sono ancora incerti in questa stessa area", afferma ancora la ong, che sottolinea: "Un salvataggio non è considerato completo fino a quando le persone non sono sbarcate in un luogo sicuro. Il nostro primo salvataggio è avvenuto più di una settimana fa".

A raccontare la situazione a bordo è Alessandro Porro, uno sei soccorritori: "Abbiamo preso pioggia intensa, vento, onde di due metri, la situazione a bordo non è sostenibile, non è più umanamente sostenibile. Stiamo facendo tutto il possibile, probabilmente anche di più. Ma questa situazione sta mettendo a dura prova sia noi soccorritori che le persone soccorse. Abbiamo bisogno di sbarcare tutte queste persone subito, serve un porto sicuro".