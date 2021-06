Per AstraZeneca si tratta di un vero divieto: le Regioni non possono somministrare il vaccino alle persone con meno di 60 anni. Per Johnson & Johnson, invece, il divieto non c’è. La circolare del ministero della Salute dell’11 giugno si limita a ribadire la raccomandazione di evitare di inoculare il vaccino monodose agli under 60. Nessun vincolo, quindi. Motivo per cui il numero di somministrazioni è sì nettamente calato, ma non sceso a zero o quasi, come avvenuto per AstraZeneca (di cui, comunque, continuano a essere inoculate dosi, seppur poche, agli under 60 nonostante il divieto). Va sottolineato che nelle settimane precedenti allo stop di AstraZeneca il vaccino di Johnson & Johnson veniva somministrato prevalentemente ai più giovani e non stupisce, quindi, che questo trend prosegua anche ora, seppure con proporzioni ben diverse. Vediamo, allora, quali Regioni stanno continuando a somministrare questo vaccino agli under 60, a partire da chi – come il Lazio – incide più di chiunque altro sul dato totale.

Le vaccinazioni con Johnson & Johnson agli under 60

Dal 12 al 17 giugno sono stati inoculati 30.409 vaccini di Johnson & Johnson agli under 60 e 19.005 agli over 60, dati entrambi nettamente in calo rispetto agli stessi giorni della settimana precedente (213mila gli under 60, 41mila agli over 60). Le somministrazioni per ogni singola fascia d’età al di sotto dei 60 anni vedono una prevalenza di 40enni e 50enni, ma non solo:

12-19 anni: 272

20-29 anni: 3.587

30-39 anni: 5.555

40-49 anni: 13.899

50-59 anni: 7.096

Quali Regioni somministrano J&J agli under 60

Sul totale di 30mila dosi di Johnson & Johnson somministrate dal 12 giugno alle persone con meno di 60 anni i dati differiscono molto da Regione a Regione. Il Lazio, per esempio, ha inoculato oltre 20mila dosi, circa il 70% del totale nazionale. Mentre altri territori come l’Umbria e il Friuli-Venezia Giulia hanno dato solo 3 dosi di J&J agli under 60. Vediamo il dato della somministrazione di Johnson & Johnson agli under 60 Regione per Regione:

Abruzzo 848

Basilicata 130

Calabria 562

Campania 2.214

Emilia-Romagna 47

Friuli-Venezia Giulia 3

Lazio 21.572

Liguria 66

Lombardia 1.992

Marche 81

Molise 127

Bolzano 161

Trento 12

Piemonte 435

Puglia 748

Sardegna 21

Sicilia 1.230

Toscana 114

Umbria 3

Valle d’Aosta 4

Veneto 39

Le somministrazioni di AstraZeneca agli under 60 dopo lo stop

Dopo la circolare del ministero della Salute dell’11 giugno l’inoculazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 è vietata. Ma i dati pubblicati dal governo e aggregati da Fanpage.it dicono una cosa un po’ diversa: dal 12 al 17 giugno sono state somministrate 1.213 dosi di AstraZeneca a persone con meno di 60 anni. Una cifra effettivamente bassa, che potrebbe riguardare anche somministrazioni comunicate in un momento successivo a quello dell’inoculazione o casi specifici per cui è sconsigliato un altro tipo di vaccino come quello a mRna. C’è un altro dato che emerge, anche in questo caso, ovvero la netta differenza tra le singole Regioni: si passa dalle 304 dosi della Campania alle zero di Molise e Valle d’Aosta. Ecco i dati Regione per Regione: