Meloni piccona Lamorgese: “Piace solo a Draghi e ai punkabestia di tutta Europa” Giorgia Meloni torna ad attaccare la ministra Lamorgese, rilanciando la mozione di sfiducia per la quale il suo partito sta raccogliendo le firme in Parlamento: “Oltre a Draghi c’è qualcun altro che pensa Lamorgese lavori benissimo: i punkabestia di tutta Europa, che non potendo andare in Spagna, in Germania, in Francia, in Grecia, sono venuti in Italia perché pensano anche loro che la Lamorgese lavori benissimo”.

A cura di Annalisa Cangemi

"Oltre a Draghi c'è qualcun altro che pensa Lamorgese lavori benissimo: i punkabestia di tutta Europa, che non potendo andare in Spagna, in Germania, in Francia, in Grecia, dove sarebbero stati sgomberati chiaramente in cinque minuti, sono venuti in Italia perché pensano anche loro che la Lamorgese lavori benissimo". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca la ministra dell'Interno a margine del Forum Ambrosetti, confermando l'intenzione del suo partito di presentare la mozione di sfiducia nei confronti della titolare del Viminale. Il problema non è soltanto la gestione dell'immigrazione, ma anche la gestione del rave party illegale a Viterbo – poi sgomberato – che ha dimostrato, secondo la presidente di FdI, che la ministra non è all'altezza del ruolo.

"Chiaramente noi da soli non abbiamo i numeri per presentarla – ha spiegato – quindi cerchiamo altri che vogliano condividere con noi questo obiettivo".

"Io penso che non si possa dire che la Lamorgese abbia lavorato benissimo, come ha fatto Draghi", ha affermato Meloni. "E non solo per la vicenda degli sbarchi. Penso che sia stato imperdonabile per il ministro degli interni di un governo che multa con 500 euro i ristoratori che manifestano distanziati contro i provvedimenti del governo, che rincorreva con i droni durante il lockdown chi camminava da solo in spiaggia, aver consentito che ci fossero migliaia di scappati di casa arrivati da tutta Europa in Italia per ballare e drogarsi, con due morti, due stupri e gente che partoriva sul prato, senza che lo Stato italiano si presentasse per vedere che cosa stesse accadendo". La leader di Fratelli d'Italia parla di due vittime, in realtà ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, Gianluca Santiago.

Salvini attacca Lamorgese sui migranti

"Se invece di 5 mila sono 40mila è un problema e con la pandemia è un doppio problema", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando alle parole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che oggi al Forum Ambrosetti ha spiegato che il problema non è rappresentato dall'aumento dei migranti, ma il punto è "l'aggravamento delle procedure per le esigenze di sorveglianza sanitaria".

Salvini, che ha partecipato al Forum, non ha ascoltato direttamente Lamorgese. Durante il suo intervento è infatti uscito in terrazza con Giorgia Meloni. Ma alla richiesta di un commento ha preso una scheda che ha detto di aver dato anche a Draghi sulla "moltiplicazione" degli sbarchi passati dai 5.624 del 2019 ai 39.505 di quest'anno. E nel 2019 "c'era la crisi libica, solo che in Libia c'eravamo noi, non come ora turchi e russi". È una questione anche di politica estera. "Tu devi lavorare a Tunisi non a Lampedusa". Comunque, "in tempo di Covid non sono numeri sostenibili e con la crisi afghana possono passare da quarantamila a cinquantamila, sessantamila", ha aggiunto.

Salvini e Meloni fanno "prove tecniche di governo"

Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono seduti sul parapetto all'Hotel Villa d'Este di Cernobbio, in riva al lago di Como, per scattare un selfie con il telefonino. Ai giornalisti che chiedono quali siano i rapporti tra i due partiti i due rispondono abbracciandosi, e pronunciando la frase "prove tecniche di governo". "Con la Meloni tutto bene, governeremo insieme", assicura Salvini, che postando la foto su Facebook commenta: "Bella coppia"