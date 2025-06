Meloni al Senato in diretta: “Su uso basi USA in Italia deciderà il Parlamento”, le comunicazioni sul Consiglio Ue

Dopo l'intervento di ieri alla Camera, dove ha reso le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno, Giorgia Meloni replica oggi in Senato. Alle 9,30 avrà inizio il dibattito a palazzo Madama con le conseguenti votazioni sulle risoluzioni depositate dalle forze politiche, come avvenuto ieri a Montecitorio. La presidente del Consiglio ieri ha parlato nelle stesse ore in cui da Teheran partivano i missili contro le basi americane in Iraq e Qatar, e ha assicurato che "Nessun aereo americano è partito da basi italiane", aggiungendo che il nostro Paese "non ha in alcun modo preso parte alla operazione militare" degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani. Ma, ha aggiunto, un eventuale impiego delle basi militari statunitensi presenti in Italia, se necessario, sarà comunque sottoposto al voto del Parlamento, "a differenza di quello che è accaduto quando al governo non c'eravamo noi", ha sottolineato.

Nel suo intervento di ieri alla Camera, chiamata a esprimersi sulle comunicazioni in vista anche del vertice Nato di oggi all'Aia, dove è atteso anche il presidente americano Donald Trump, che la premier nel suo discorso ha evitato di citare. Meloni ieri in Aula ha detto che l'Italia rispetterà gli impegni di spesa Nato, la cui richiesta si traduce per tutti in un impegno di spesa al 3,5% del Pil per la Difesa e dell'1,5% per la Sicurezza. "Sono impegni importanti che l'Italia rispetterà. Non lasceremo l'Italia esposta, debole e incapace di difendersi". Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, mentre Trump ha annunciato in queste ultime ore il cessate il fuoco tra Iran e Israele, Meloni ha detto che la priorità resta la fine delle ostilità a Gaza e la ripresa dei negoziati sull'Iran. Meloni ha anche detto che il premier israeliano Netanyahu deve fermare immediatamente i raid sulla Striscia. La risoluzione della maggioranza è stata approvata con 175 sì e 109 no.