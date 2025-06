Guerra Iran-Israele-USA in diretta: Trump annuncia il cessate il fuoco, Teheran e Tel Aviv accettano. Netanyahu: “Obiettivi raggiunti”

Nell'ultimo attacco condotto dagli iraniani contro Israele e costato la vita a quattro persone sono stati lanciati 10-15 missili in sei ondate, hanno fatto sapere le Idf in una prima valutazione. E mentre le sirene risuonavano in Israele, poco dopo le 4 ora italiana, Donald Trump ha pubblicato un post nel quale ha scritto: "Israele e Iran sono venuti da me, quasi contemporaneamente, e mi hanno detto: "PACE!". Sapevo che il momento era ORA. Il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori! Entrambe le nazioni vedranno un enorme amore, pace e prosperità nel loro futuro. Hanno così tanto da guadagnare e così tanto da perdere se si allontanano dalla strada della GIUSTIZIA e della VERITÀ. Il futuro di Israele e dell'Iran è illimitato e pieno di grandi promesse. DIO VI BENEDICA ENTRAMBI!". E poi ancora, poco prima delle 6, in un riferimento all'attacco di sabato contro i siti nucleari iraniani, il presidente americano ha ricordato: "Non avremmo potuto concludere l'accordo di oggi senza il talento e il coraggio dei nostri grandi piloti di B-2 e di tutti coloro che erano associati a quell'operazione. In un certo modo, molto ironico, quel "colpo" perfetto, a tarda sera, ha messo tutto insieme e l'accordo è stato fatto".