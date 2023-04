Meloni dice che mentre si litiga sul reddito di cittadinanza alle imprese manca manodopera Intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, Giorgia Meloni ha parlato nuovamente del reddito di cittadinanza: “Mentre noi ci accapigliamo, le nostre aziende dicono che hanno difficoltà a trovare manodopera”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Arrivata all'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano, Giorgia Meloni ne approfitta subito per rilanciare il "più assumi meno paghi" del suo governo per "favorire il lavoro". E aggiunge: "È l'unico vero ammortizzatore sociale". Il riferimento, ovviamente, è al reddito di cittadinanza, che in questi giorni è tornato al centro della scena per via della riforma in fase di discussione finale: "Mentre noi continuiamo ad accapigliarci sul reddito di cittadinanza, che comunque il governo conferma di non voler continuare a dare a chi è in condizioni di poter lavorare – attacca la presidente del Consiglio – poi scopriamo che le nostre aziende dicono che in quattro casi su dieci hanno difficoltà a trovare manodopera qualificata e posti di lavoro ottimamente retribuiti".

Poi Meloni rilancia sul made in Italy: "Il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo, a patto che siamo in grado di difenderlo e valorizzarlo. Nelle prossime settimane faremo un collegato alla manovra per valorizzare il marchio, una legge quadro che punti su tre pilastri – dice la leader di Fratelli d'Italia – lotta senza quartiere a contraffazione e concorrenza sleale, strumenti finanziari per far crescere le piccole e medie imprese nei settori dell'eccellenza, e formazione e competenza". Il governo fa sul serio, tanto che sta lavorando per "disegnare una cornice che renda il settore del legno indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica". In pratica "vogliamo puntare a una filiera del legno-arredo 100% made in Italy".

Il tema lavoro, però, chiama anche la questione migranti. Soprattutto alla luce delle ultime notizie che mettono in evidenza il bisogno italiano di immigrati: "In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi – dice Meloni – il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile". Restando sui migranti, poi, Meloni sottolinea il bisogno di "conciliare il tema dell'Europa con la difesa degli interessi nazionali". Infine su Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, chiosa: "Lo sento, ma sono d'accordo con lui che non sia questo il giorno adatto per andarlo a trovare".