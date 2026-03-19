Matteo Renzi e il melanoma rimosso: “L’ho preso in tempo: andate dal dermatologo, la prevenzione è importante”

Nel corso di un video pubblicato il 18 marzo sui propri canali social, Matteo Renzi ha condiviso una vicenda personale legata alla sua salute, trasformandola in un'pccasione per richiamare l'attenzione su un tema più ampio: l'importanza della prevenzione. L'ex presidente del Consiglio ha infatti raccontato di aver scoperto nei giorni precedenti un melanoma durante una visita dermatologica di controllo, sottolineando fin dall'inizio come la diagnosi precoce abbia consentito un intervento rapido e risolutivo, senza conseguenze preoccupanti.

"Per una volta una notizia non politica", ha esordito Renzi nel video, introducendo un racconto che ha preso forma a partire da un controllo di routine. Durante la visita, infatti, un medico, definito dallo stesso Renzi "un giovane dottore under 30", ha individuato un'anomalia in un neo, ritenuta meritevole di ulteriori accertamenti. "Aveva ragione", ha proseguito, "era un melanoma: l'ho rimosso immediatamente", ha aggiunto, evidenziando come l'attenzione durante il controllo abbia portato a una diagnosi tempestiva. Nel suo intervento, Renzi ha infatti insistito sul ruolo decisivo della tempestività, spiegando che l'asportazione è avvenuta senza ritardi e che la situazione è pienamente sotto controllo: "Io non rischio niente, sono tranquillissimo, tutto è stato preso in tempo", ha detto. A conferma del rapido ritorno alla normalità, il leader di Italia Viva ha poi aggiunto anche un riferimento concreto alla sua quotidianità: "Stamattina ho fatto anche una bella corsa sotto il sole romano".

"La differenza è quando lo becchi"

Andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso. Quando hai un tumore alla pelle la differenza fondamentale è il momento nel quale lo becchi". Da qui l' invito diretto agli utenti, in particolare ai più giovani, a non rimandare i controlli dermatologici e a considerare la prevenzione come una pratica essenziale, "parte integrante della cura di sé".

La stoccata alla politica

In chiusura, Renzi non rinuncia a una riflessione dal tono politico: "Forse, anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo, dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l'investimento nelle strutture e nei nostri medici davvero salva le vite", ha infatti dichiarato.