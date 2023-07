Maternità surrogata, l’appello dell’Associzione Coscioni a Conte e Schlein: “Non restate in silenzio” “È fondamentale iniziare sin d’ora a costruire una proposta alternativa che unisca il fronte anti-criminalizzatore. Ci appelliamo dunque alle forze di opposizione, e in particolare a Schlein e Conte”: è l’appello dell’Associazione Coscioni in merito al tema della maternità surrogata, che la maggioranza vuole rendere reato universale.

A cura di Annalisa Girardi

"La criminalizzazione internazionale della gravidanza per altri è destinata a non durare nel tempo, nemmeno se sarà approvata anche al Senato". Ne è convinto Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. E lancia un appello ai leader del campo progressista, in particolare alla segretaria del, Pd Elly, Schlein e al leader del Movimento Cinque, Stelle Giuseppe, affinché sostengano la proposta di gravidanza solidale per altri.

"È fondamentale iniziare sin d'ora a costruire una proposta alternativa che unisca il fronte anti-criminalizzatore. Come Associazione Luca Coscioni ci appelliamo dunque alle forze di opposizione, e in particolare a Schlein e Conte affinché sostengano finalmente il modello della gravidanza per altri solidale. Restare silenti su questo tema, anche uscendo dall'aula, significa inevitabilmente rafforzare la linea della criminalizzazione", ha affermato Cappato.

L'avvocata Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Coscioni che in questi mesi sta prestando sostegno legale a tante famiglie arcobaleno, da parte sua ha sottolineato: "Se la proposta di legge dovesse essere approvata anche al Senato e dunque diventare legge non si capisce come potrà essere tecnicamente applicata, dato che la perseguibilità di reati commessi all'estero è normalmente subordinata alla cosiddetta doppia incriminazione".

E sulla fattispecie del reato universale, ha aggiunto: "Ci sono paesi che hanno leggi chiare e precise in materia e pertanto non c'è una comunità internazionale che identifica la tecnica di fecondazione assistita con gravidanza per altri come reato. Una perdita di tempo propagandistica e un'intimidazione ai cittadini italiani che siamo già attrezzati a vanificare nei tribunali insieme alle tantissime persone che, a causa di un motivo di salute, un tumore o perché nate senza utero, o per condizione hanno bisogno di accedere alla tecnica".

Proprio Gallo è autrice della proposta di legge che Riccardo Magi e Ivan Scalfarotto hanno depositato alla Camera sulla gravidanza solidale per altri. E ora ha ribadito come la proposta di legge di legge di Fratelli d'Italia "potrebbe produrre effetti devastanti proprio sull'unità familiare, in quanto in presenza di un procedimento penale a carico dei genitori, la famiglia sarà sicuramente attenzionata dai servizi sociali con tutte le conseguenze a questo connesse". E ha aggiunto: "Impiegheremo probabilmente anni nei tribunali per la difesa di queste famiglie e le vite di queste famiglie ne subiranno danni importanti. Non può questa legge darsi il merito di introdurre un reato universale".