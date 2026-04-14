Claudia Conte torna su Instagram con un video sull’Iran: commenti limitati e silenzio su Piantedosi

Settimane di sparizione dai radar social, un legale incaricato di gestire l'immagine, contenuti rimossi con cura chirurgica. Poi, martedì 14 aprile, il ritorno. Non con un chiarimento, non con la "versione dei fatti" annunciata "a tempo debito", ma con un video sull'Iran.

Claudia Conte ha optato per una scelta di comunicazione molto chiara. Una via laterale per rientrare in scena, ma che comunque fa rumore. La giornalista viene infatti da settimane a dir poco tumultuose. Parliamo ovviamente del caso Piantedosi.

Sul suo profilo Instagram, che al momento conta 316mila follower, la giornalista ha pubblicato un filmato girato in casa, senza trucco, davanti a una parete color crema. Blazer nero, camicetta a pois, sguardo diretto. Tono fermo.

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Il contenuto è dedicato alla repressione in Iran, alle proteste degli ultimi mesi, al blocco di internet e alle migliaia di arresti documentati dalle organizzazioni per i diritti umani. Le sue parole scorrono su immagini da Teheran: "Qui non si tratta solo di politica. Repressione, internet bloccato, migliaia di persone uccise, migliaia arrestate ingiustamente. Ignorare significa lasciare che tutto questo accada ancora. Non voltiamoci dall'altra parte, restiamo con il popolo iraniano."

Del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e di tutto quello che nelle ultime settimane ha trascinato il suo nome nelle cronache, ovviamente, nemmeno un accenno. Claudia Conte aveva confermato, senza entrare nei dettagli, la relazione con Piantedosi ("non posso negarla"), scombussolando la cronaca politica delle scorse settimane. Lei non ha mai commentato il dopo quanto accaduto nell'intervista a Money, anzi aveva chiesto riservatezza quando è stata avvicinata dalla giornalista Sara Giudice per È sempre Cartabianca. Aveva poi rimosso dai social contenuti considerati non in linea, o comunque ulteriormente compromettenti.

Adesso, Claudia Conte sceglie di tornare in video parlando di Iran. Un passo studiato al fine di riaffermare la propria identità giornalistica, evitando il gossip politico. Per adesso, nessuna reazione. Se basterà questo per rientrare senza riaprire il caso Piantedosi, è tutto da vedere.