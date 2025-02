video suggerito

L’Ucraina non è stata ancora invitata a partecipare ai colloqui con Trump e Putin in Arabia Saudita Un collaboratore di Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina non è stata invitata ai colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, ribadendo la necessità di un fronte comune tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa prima di negoziare con Putin. Anche l’Ue è stata esclusa dalle trattative. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un membro dello staff del presidente ucraino Zelensky ha rivelato a Nbc News che l'Ucraina non è stata ancora inclusa nelle trattative previste tra Stati Uniti e Russia, che si terranno in Arabia Saudita nei prossimi giorni. Il collaboratore ha sottolineato infatti che "è rischioso avviare un dialogo con i nemici senza prima confrontarsi con gli alleati". Ha poi ribadito la posizione ufficiale di Kiev, affermando che "è essenziale che ci sia un consenso chiaro tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa prima di intraprendere qualsiasi negoziazione con il presidente russo Vladimir Putin".

Questa dichiarazione arriva in un momento cruciale, in cui l‘Europa è stata formalmente esclusa dal tavolo delle trattative e l'Ucraina sta cercando di mantenere fronte unito proprio con i suoi alleati occidentali prima di un eventuale coinvolgimento in colloqui diretti con la Russia. La risposta di Zelensky e dei suoi collaboratori evidenzierebbe la preoccupazione di Kiev riguardo a possibili concessioni o incomprensioni che potrebbero derivare da negoziati separati o unilaterali, soprattutto considerando le tensioni in corso nel conflitto con Mosca.

Kiev non è stata ancora invitata a colloqui

Nei prossimi giorni, in Arabia Saudita, si terranno i colloqui tra Stati Uniti e Russia per discutere la fine del conflitto in Ucraina. La delegazione statunitense sarà composta dal Segretario di Stato Marco Rubio, dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz e da Steve Witkoff, inviato Speciale per il Medio Oriente. L'Ucraina tuttavia non sarebbe stata invitata a partecipare a questi incontri. Un collaboratore vicino al presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato infatti a Nbc News che sarebbe "pericoloso parlare con i nemici prima di parlare con gli alleati" e ha poi inoltre sottolineato che la posizione dell'Ucraina rimane invariata: "dobbiamo avere una posizione comune di Ucraina, Stati Uniti ed Europa prima di qualsiasi negoziazione con Putin".

Anche l'Unione Europea fuori dai colloqui

Non solo, oggi, 16 febbraio è arrivata la conferma dall'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg, che ha dichiarato che Bruxelles verrà tenuta informata sugli sviluppi, ma non avrà un ruolo attivo al tavolo delle trattative. Cioè, in sintesi, l'Unione Europea non sarà direttamente coinvolta nei negoziati di pace tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.

"L'Europa sarà consultata, ma non sarà parte dei colloqui di pace", ha affermato infatti Kellogg, sancendo di fatto l'esclusione dell'UE da un processo di rilevanza cruciale. "Non voglio specificare, voglio dire come definire il tavolo? Vi siederete al terzo tavolo?", ha chiesto rivolgendosi ai rappresentanti europei. "Saranno inclusi tutti i vostri interessi in queste discussioni? Sì. Ma se questo significa sedersi fisicamente al tavolo, allora no".

In risposta, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione informale a Parigi con i leader di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché con la presidente della Commissione Europea e il segretario generale della NATO. L'obiettivo sarebbe quello di avviare consultazioni tra i dirigenti europei sulla situazione in Ucraina e le questioni di sicurezza in Europa. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la recente telefonata tra i presidenti russo Vladimir Putin e statunitense Donald Trump rappresenta un "segnale potente di dialogo e di volontà di negoziare la pace".