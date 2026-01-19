Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

L’emergenza maranza è il capro espiatorio perfetto per il 2026, e noi ci siamo già cascati

L’assassinio di Abanoub Youssef da parte di Zohuahir Atif avvenuta in una scuola di La Spezia ha riportato in testa alle prime pagine il tema dei giovani stranieri di seconda generazione: il capro espiatorio perfetto in un Paese che fatica a crescere e si impoverisce.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Francesco Cancellato
1 CONDIVISIONI
Immagine

Chissà perché nessuno o quasi ricorda che pure la vittima Abanoub Youssef era figlio di stranieri, ma non aveva coltelli con sé

L'“emergenza maranza” è stata pianificata con attenzione e cura.

Annunciata dai palchi della politica, dagli editorialisti sui quotidiani, dai talk show di Retequattro e dintorni, dalle bestioline sui social e da sondaggi che certificano – bontà loro – una paura costruita ad arte. Mancava solamente l’episodio di cronaca, che puntualmente è arrivato a La Spezia, dove un giovane particolarmente problematico prima che marocchino -. “aveva l’abisso dentro”, ha raccontato una sua ex insegnante – è diventato l’archetipo del nuovo allarme sociale: il giovane di origine straniera – il maranza, per l’appunto –  col coltello in mano che presto o tardi ucciderà i nostri figli, per soldi o per gelosia, se non facciamo qualcosa.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
Carlo Nordio e il Paese delle “modestissime mazzette”
Francesco
Cancellato
Perché Trump vuole rovesciare il regime in Iran, per davvero
Francesco
Cancellato
Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela)

Sono sempre le stesse storie, sempre gli stessi pregiudizi: quelli che da piccolo, nella mia piccola città di provincia del nord, sentivo sui figli delle persone di origine meridionale, poi albenese, rumena, ora nord africana. Del resto, per dirla con le parole del sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, “l’uso del coltello è solo di certe etnie”. Et voilà, ecco che un problema di ordine giovanile, o tutt’a più di ordine sociale, diventa un problema etnico. O, se preferite, razziale.

Nulla che non abbiamo già visto in altre epoche, con altri attori, dicevamo. Di nuovo, rispetto al passato, ci sono due cose.

La prima: che è un’idea che non si sussurra più a bassa voce, premessa dal sempiterno “non sono razzista, ma”. E un’idea che, ora come ora, è puro senso comune per buona parte della popolazione italiana: gli stranieri delinquono di più perché sono stranieri. E vagli a spiegare che le persone di origine straniera che delinquono in Italia sono lo 0,4% di tutta la popolazione di origine straniera che risiede in Italia, 4 ogni mille. Ti diranno che ci sono 996 eccezioni che confermano la regola. La loro regola.

La seconda: questo non vuol dire che non abbiamo problemi di integrazione dei giovani stranieri, sia chiaro. Ma mi ricordate chi voleva far frequentare loro classi separate perché disturbavano le lezioni? Chi voleva escluderli dalle mense scolastiche e farli mangiare in classe chiedendo loro documenti di difficile reperimento per “dimostrare” che non fossero famiglie nullatenenti o quasi? Chi da sempre prova a sabotare ogni progetto di educazione all’affettività nelle classi e ora se la prende con un giovane che aveva idee distorte (e patriarcali) legala all’affettività? E chi è che fino a ieri spingeva per una legislazione sempre più lasca a proposito di possesso delle armi?

Dura pensarci, se sono loro stessi a urlare fortissimo per la repressione brutale di un'emergenza che – anche ammesso che sia tale – hanno contribuito in larga parte a creare. Ancora di più se, ovviamente, incolpano la parte avversa, la non destra, con le solite desuete accuse di lassismo e buonismo, come se un buon processo di integrazione peggiori le cose rispetto a una cattiva (o mancata) integrazione.

Per dire: le proposte anti-maranza della Lega – basta ricongiungimenti familiari facili, taglio dei benefici dell'accoglienza per i ragazzi che commettono reati, rimpatri più efficaci per i minori arrivati in Italia senza parenti – peggioreranno o miglioreranno la situazione, secondo voi? Aumenteranno o diminuiranno il disagio sociale dei giovani di origine straniera? Acuiranno o mitigheranno in loro la sensazione di sentirsi cittadini di serie b? Sono un modo per prevenire i problemi o per moltiplicarli, per poi poter puntare il dito e urlare ancora più forte?

La realtà è che ciclicamente serve un capro espiatorio, un nemico – possibilmente non votante – su cui scatenare rabbia e ansia sociale che altrimenti, nelle condizioni economiche in cui ci ritroviamo finirebbero per piovere addosso al governo.
E i ragazzini di origine straniera sono il capro espiatorio perfetto per il 2026.

Riusciranno i nostri eroi a cascarci anche questa volta? Le scommesse sono aperte.

Politica Italiana
1 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Intervista
La sindaca di Genova Silvia Salis: "Viviamo un dramma di sicurezza, il governo non ci aiuta"
A caccia di droga nel porto di Genova: così 'Ndrangheta e mafia albanese nascondono la cocaina
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views