Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha quindi aperto le consultazioni con le diverse forze politiche che siedono in Parlamento per trovare una soluzione politica alla crisi di governo. Per mercoledì 27 gennaio sono previste le consultazioni con i presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, mentre giovedì 28 gennaio il capo dello Stato ascolterà i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Le consultazioni potranno essere seguite in diretta streaming. Ecco come fare.

Dove vedere in diretta streaming le consultazioni

Le consultazioni del presidente Mattarella saranno visibili sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica o sul sito del Quirinale. Potranno quindi essere seguite da smartphone, tablet o Pc: basterà collegarsi sul canale YouTube o direttamente dalla pagina web del Quirinale a partire dalle 17 di mercoledì 27 gennaio. Il primo incontro che verrà trasmesso sarà quello tra il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Senato Casellati, alle ore 17.00, a cui poi seguirà quello con il presidente della Camera Fico, alle ore 18.

Il calendario completo delle consultazioni al Colle

L'ufficio stampa del Quirinale ha pubblicato il calendario delle consultazioni che inizieranno mercoledì 27 gennaio alle ore 17.00 e dovrebbero durare almeno un paio di giorni. Come anticipato i primi ad essere ascoltati saranno i vertici di Palazzo Madama e Montecitorio, rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 18.00. Il giorno seguente, giovedì 28 gennaio, sarà invece la volta dei rappresentati dei partiti politici che siedono in Parlamento. Ecco il calendario degli incontri:

Giovedì 28 gennaio

ore 10.00: Gruppo Parlamentare " Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) " del Senato della Repubblica

Gruppo Parlamentare " " del Senato della Repubblica ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45: Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Rappresentanti dei del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ore 16.45: Gruppo Parlamentare " Liberi e Uguali " della Camera dei deputati

Gruppo Parlamentare " " della Camera dei deputati ore 17.30: Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

Gruppi Parlamentari del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati ore 18.30: Gruppi Parlamentari " Partito Democratico " del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio