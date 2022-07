Governo Draghi ed elezioni 2022, ultime notizie di oggi. Meloni: “Governa chi vince alle urne, noi siamo pronti”

"Sono entrato quasi trent'anni fa in Forza Italia. Ci avevo trovato la mia casa. Una casa fatta di liberali, di cattolici, di riformatori, di socialisti, di socialdemocratici. Era la casa di Berlusconi, che la aveva voluta e fondata. In fondo, il Governo Draghi rappresentava questa casa, perché rappresentava le stesse culture, quelle che sono state alla base della costruzione dell'Europa così come la conosciamo e alla ricostruzione dell'Italia nel dopoguerra. Chi ha fatto cadere il Governo Draghi si è assunto una gravissima responsabilità, e parlo con dolore anche di Forza Italia". Lo dice a Sabato Anch'io, su Radio1, il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. "Perché il Governo Draghi è stato fatto cadere dal Movimento 5 Stelle, ovviamente, di cui non parlo. Ma è stato fatto cadere anche da Forza Italia e dalla Lega di Salvini. Non mi sono allontanato io da Forza Italia, è Forza Italia che, non votando la fiducia, si è allontanata da sé stessa, dalla sua storia, dalla sua cultura", aggiunge.