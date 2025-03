L’ad di Sogei Cristiano Cannarsa è indagato a Roma per tentato peculato: perquisiti casa e uffici

video suggerito

A cura di Giulia Casula

L'amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa è indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di tentato peculato. L'inchiesta si inserisce all'interno della maxindagine che negli scorsi mesi aveva condotto all'arresto dell'ex ad Paolino Iorio.

Iorio era finito agli arresti domiciliari con l'ipotesi di corruzione e turbativa d'asta. L'uomo era stato arrestato mentre intascava una tangente da 15mila euro dall'imprenditore Massimo Rossi, ex legale rappresentante di Italware e Itd Solution. Il fermo era stato eseguito a metà ottobre dalla Guardia di Finanza mentre la procura di Roma aveva fatto sapere di star indagando su altre 18 persone e 14 società.

A finire nel registro degli indagati, si apprende oggi in un'anticipazione di Repubblica, è anche Cannarsa manager, ex amministratore di Consip e attuale ad di Sogei. L’ipotesi preliminare è quella di tentato peculato. In base a quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, il Nucleo di polizia economico-finanzaria sta effettuando una serie di perquisizioni presso l'abitazione dell'attuale ad di Sogei e i suoi uffici. Il procedimento è coordinato dal pm Lorenzo Del Giudice.

Al momento dell'arresto di Iorio, dagli atti dell'indagine era emerso "un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all'interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia infine al ministero dell'Interno".

Cannarsa è un ingegnere meccanico e nel 2011 è stato nominato amministratore unico di Sogei, società in house che opera nel settore della sicurezza informatica controllata per intero dal ministero dell’Economia e delle finanze. Successivamente ha assunto il ruolo di amministratore delegato per poi ricoprire quello di presidente fino al 2017, quando è transitato in Consip. Qui è rimasto in qualità di ad fino al 2023 quando è tornato alla guida di Sogei.