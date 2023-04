La Lega affida intervento sul 25 aprile a senatrice che difese le ronde di Casapound contro i migranti Il Senato ha approvato due mozioni sul 25 aprile e altre feste nazionali, perché rispettino la verità storica degli eventi che celebrano. Per la Lega ha parlato Stefania Pucciarelli, che nel 2018 definì Casapound “presunti fascisti” e negli anni è stata criticata più volte per i suoi interventi.

A cura di Luca Pons

Il Senato ha approvato due mozioni, una proposta dalla maggioranza e una dall'opposizione, relative ai festeggiamenti per il 25 aprile, festa della Liberazione, e altre celebrazioni nazionali. Le mozioni hanno chiesto di rispettare la verità storica degli eventi che vengono ricordati: l'iniziativa era partita dalle opposizioni dopo le parole false del presidente del Senato Ignazio La Russa sull'attentato di via Rasella, e il centrodestra ha risposto con una sua mozione che chiedeva la stessa cosa con una condanna di tutti i totalitarismi (non solo il fascismo) ed estendendo la richiesta a celebrazioni come il 4 novembre (giornata delle forze armate) e il 17 marzo (giorno di nascita del regno d'Italia).

Nelle dichiarazioni di voto hanno parlato esponenti di tutti i partiti, e la Lega ha affidato il suo intervento alla senatrice Stefania Pucciarelli. Il tono dell'intervento è stato in linea con il contenuto della mozione: "L'invasione russa nei confronti dell'Ucraina ci ha riportato indietro nel tempo", ha iniziato la senatrice, e per questo la responsabilità del Parlamento è "mettere in atto le iniziative necessarie a custodire la pace, bene prezioso, da consegnare alle prossime generazioni, contro ogni potere totalitario, segnatamente il nazismo, il fascismo e il comunismo".

Dalla difesa di Casapound al like ai "forni" per gli stranieri

A fare notizia non è stato tanto l'intervento di Pucciarelli, quanto la scelta della Lega di assegnare a lei il discorso sulle celebrazioni per il 25 aprile. Nella scorsa legislatura, Pucciarelli è stata presidente della commissione Diritti umani e come tale è stata criticata duramente più volte.

Nel 2017, quando era consigliera regionale in Liguria, salì agli onori della cronaca nazionale per aver messo like a un commento su Facebook che invitava a usare "un forno" per le persone straniere che richiedevano un posto in case popolari. Quando il fatto emerse, Pucciarelli si scusò dicendo che il like era stato "frutto di una distrazione" perché non aveva "letto interamente il contenuto del commento", sottolineando però che era partita una "caccia alle streghe" nei suoi confronti e aggiungendo: "Se mi scappa un mi piace ad un post senza leggerlo è perché il tempo di leggerlo non lo possiedo".

Nel 2018, a settembre – quando era già una senatrice – Pucciarelli prese le difese di un gruppo di Casapound che effettuava ronde notturne a Sarzana, in Liguria. "Non sono i presunti fascisti di Casapound ad aver compiuto atti illeciti, bensì gli ipocriti antifascisti di Sarzana", disse, definendo le ronde come "una forza politica che manifesta democraticamente in modo non violento" e aggiungendo che "nessuno può arrogarsi il diritto di conferire patentini di legittimità politica agli altri".

Poco prima di essere eletta a capo della commissione Diritti umani Pucciarelli esultò per la demolizione di un caseggiato costruito in un campo nomadi, rivendicando "le ruspe" come battaglia leghista. Questo fu solo uno dei suoi interventi che sollevarono polemiche. Nel 2019, poi, Pucciarelli tornò a far parlare di sé per aver detto sui social: "Mi sono ritrovata all'altezza di Novi Ligure ad essere l’unica italiana in un vagone pieno di stranieri, tutti di colore. Tutti sprovvisti di biglietto. Il controllo una volta arrivato nel vagone mi ha chiesto il biglietto e se tutto andava bene. Gli ho risposto ‘Al momento sì'. Grazie Pd. Grazie Renzi. E ora grazie a Giuseppi e ai 5S".