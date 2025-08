In quale Comune si pagheranno più tasse con la proposta della sovraimposta

Una tassa extra tra il 12,5% e il 15% per gli stranieri super ricchi che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia. Lo prevede il disegno di legge presentato da Cristina Tajani, capogruppo Pd in commissione Finanze del Senato, che propone una sovrimposta comunale sui redditi prodotti all'estero dagli "stranieri ad alta capacità contributiva" che hanno deciso di trasferirsi e di svolgere le proprie attività economiche in Italia, magari attratti dalla possibilità di pagare un’imposta sostituiva particolarmente vantaggiosa.

Ad oggi infatti, i Paperoni che si trasferiscono nel nostro Paese possono beneficiare di un regime agevolato, una sorta di flat tax di circa 200mila euro l'anno. Questo perché "per attirare capitali dall’estero, la legge 232 del 2016 ha introdotto, per gli stranieri che decidano di stabilire la propria residenza in Italia, la possibilità di accedere per 15 anni a un’imposta sostituiva forfettaria per i redditi prodotti all’estero, determinata prima in 100mila euro annui e poi aumentata nel 2024 a 200 mila euro annui, più 25 mila euro per ogni famigliare a carico", ha ricordato la dem. Il trasferimento di queste persone in Italia "ha comportato, in alcuni casi eclatanti quali per esempio Milano, un impatto rilevante sul mercato immobiliare, sia di lusso che non, con conseguenze sui cittadini residenti".

Nella metropoli lombarda infatti, "risiedono circa la metà dei 4500 stranieri che hanno optato per questa possibilità, nel tempo si è generato un impatto rilevante sul mercato immobiliare, determinando un aumento della domanda di proprietà di lusso e una crescente pressione anche sul mercato immobiliare non di lusso", ha spiegato Tajani. "Secondo recenti ricerche, la domanda estera rappresenta circa un terzo del mercato delle locazioni milanesi e, nella fascia Lusso, per residenze oltre i 300 m², la presenza di inquilini stranieri o expat è quasi totalitaria. E l'aspettativa è che i residenti stranieri ad alta capacità contributiva aumentino ancora, a causa dell'abolizione da parte del Regno Unito del regime fiscale di vantaggio riservato agli stranieri residenti ‘non domiciliati'", che ha spinto molti beneficiari a cercare alternative fiscali vantaggiose.

L'idea per riequilibrare questo sistema quindi, è quella di istituire una sovrattassa comunale sui grandi patrimoni che arrivano dall'estero. In altre parole, la possibilità di garantire ai Comuni in cui avvenga il trasferimento della residenza dei super ricchi di poter fissare una sovraimposta tra il 12,5% e il 15%, i cui proventi siano destinati anche al Municipio. Saranno i singoli Comuni a determinate l'entità della tassa e a determinare quindi, dove si pagherà di più. "Questo piccolo contributo aggiuntivo -ha spiegato la senatrice – dovrebbe essere utilizzato dai Comuni di residenza per azioni di tipo sociale e abitativo, in modo da riequilibrare uno sviluppo urbano che spesso cresce insieme alle disuguaglianze e che ha bisogno di risorse per trovare strumenti di equità e compensazione".

Secondo la dem una sovrattassa "può dare al Comune la possibilità di affrontare la situazione, per esempio migliorando le condizioni abitative degli altri cittadini". Il ddl inoltre stabilisce che venga effettuata una verifica dell'entità degli investimenti effettuati in Italia da chi trasferisce nel nostro Paese la residenza – "fenomeno che per anni non è stato oggetto di alcun controllo" , osserva Tajani – stabilendo che il ministero dell'Economia e delle Finanze comunichi al Parlamento una relazione annuale.