Il prossimo G7 sarà in Italia, Meloni: “Nel 2024 vertice sarà in Puglia, saremo all’altezza” “Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”: lo ha scritto sui social Giorgia Meloni alla chiusura del G7.

A cura di Annalisa Girardi

Sono conclusi i lavori del G7 a Hiroshima. "Un vertice molto intenso", ha commentato Giorgia Meloni, per poi annunciare che l'anno prossimo i capi di Stato e di governo delle economie più avanzate si incontreranno in Italia. In Puglia per la precisione: "Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito", ha scritto la presidente del Consiglio sui social.

Meloni ha poi aggiunto: "Con gli altri Capi di Stato e di Governo ho trascorso due giorni scanditi da molte sessioni di discussione e incontri bilaterali, che ci hanno permesso di affrontare questioni cruciali del nostro tempo. Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre Nazioni".

La presidente del Consiglio ha lasciato il vertice a Hiroshima con un giorno di anticipo, per poter rientrare in Italia e fare visita alle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. In questi giorni ha mostrato agli altri capi di Stato e di governo cosa fosse accaduto, ricevendo la solidarietà e la disponibilità ad aiutare dagli alleati. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha assicurato che l'Unione europea "è pronta a fornire sostegno in ogni modo possibile". Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione dei lavori ha espresso vicinanza e solidarietà "alle vittime e per quanto sta accadendo in Italia". Anche Joe Biden si è avvicinato a Meloni per esprimerle la sua vicinanza ed Emmanuel Macron ha scritto su Twitter: "La Francia è solidale. L’ho detto alla Presidente del Consiglio Meloni, siamo pronti a fornire ogni aiuto utile".

Al G7 di Hiroshima ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui Meloni ha avuto un bilaterale per discutere del sostegno italiano a Kiev. Durante la sessione finale dei lavori lui, ringraziando tutti i leader, ha detto della presidente del Consiglio: "Grazie, Giorgia Meloni, per la forza del tuo carattere che dà forza a tutti noi. Ringrazio il governo italiano, il Parlamento e tutti gli italiani che sostengono la protezione del nostro popolo".