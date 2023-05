Biden vede Zelensky a Hiroshima: “Dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari per 375 milioni di dollari” Dagli Stati Uniti arriverà un nuovo pacchetto di aiuti militari in Ucraina, per un valore di 375 milioni di dollari. “Da parte nostra c’è un’enorme gratitudine”, ha detto Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato Joe Biden a margine del G7.

A cura di Annalisa Girardi

Gli Stati Uniti daranno altri 375 milioni di aiuti militare all'Ucraina. Lo hanno annunciato sia Joe Biden che Volodymyr Zelensky dopo il bilaterale a margine della chiusura dei lavori del G7 a Hiroshima. Dalla Casa Bianca, riaffermando "l'impegno degli Stati Uniti a sostenere il popolo ucraino nella difesa della propria sovranità e democrazia contro l'invasione russa", hanno fatto sapere che il nuovo pacchetto di aiuti servirà "per costruire la capacità a lungo termine dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa e di scoraggiarla".

"In Giappone ho incontrato il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden. Un'enorme gratitudine da parte del nostro popolo per la potente assistenza finanziaria all'Ucraina fornita dagli Stati Uniti, che ammonta a 37 miliardi di dollari, nonché per un nuovo pacchetto di assistenza militare del valore di 375 milioni di dollari", ha commentato da parte sua Zelensky. Che ha anche aggiunto: "Abbiamo discusso di un'ulteriore cooperazione per rafforzare le capacità di difesa del nostro stato, nonché dell'attuazione della formula di pace ucraina. Abbiamo anche scambiato opinioni sui progetti per la ricostruzione e il recupero dell'Ucraina".

Biden ha anche ribadito a Zelensky come tutto il G7 sia dalla sua parte: "Tutto il G7 è al fianco dell'Ucraina, non andiamo da nessuna parte. Gli Stati Uniti continuano ad aiutare l'Ucraina a rispondere, recuperare e ricostruire". Oggi Zelensky, alla conclusione del vertice del G7, ha ringraziato tutti i capi di Stato e di governo presenti. Biden è stato ringraziato "per la leadership, le armi e la decisione di addestrare i nostri piloti, perché le ali della nostra comune libertà saranno senza dubbio le più forti del mondo".

E poi tutti gli altri leader, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al premier britannico Rischi Sunak, passando per il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il padrone di casa Fumio Kishida, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Tra loro anche Giorgia Meloni, con cui Zelensky ha anche avuto un bilaterale: "Grazie, Giorgia Meloni, per la forza del tuo carattere che dà forza a tutti noi. Ringrazio il governo italiano, il Parlamento e tutti gli italiani che sostengono la protezione del nostro popolo", ha detto.

In un messaggio su Telegram Zelensky ha anche aggiunto: "Ho incontrato Giorgia Meloni, capo del governo italiano. Abbiamo visto come i nostri accordi dai negoziati a Roma sono stati implementati. Ho detto a Giorgia delle intese al summit della Lega Araba. Abbiamo visto come possiamo rafforzare con l'Italia la nostra capacità di proteggere vite dal terrore aereo russo".