Turisti distruggono rocce in un parco nazionale negli Usa, avevano 140 milioni di anni: "Danno irreversibile" Due persone sono attualmente ricercate dalla polizia per aver distrutto alcune rocce del Redstone Dunes Trail, in Nevada, negli Stati Uniti. La formazione è antichissima: secondo i funzionari del parco, il National Park Service, le rocce avevano almeno 140 milioni di anni e il danno è irreversibile. I due turisti-vandali rischiano una multa salata e fino a sei mesi di carcere.

A cura di Eleonora Panseri

Due persone sono attualmente ricercate dalla polizia per aver distrutto alcune rocce del Redstone Dunes Trail, in Nevada, negli Stati Uniti. La formazione rocciosa è antichissima: secondo i funzionari del parco, il National Park Service, le rocce avevano almeno 140 milioni di anni e il danno provocato è irreversibile.

I fatti risalgono allo scorso 7 aprile ma la notizia ha iniziato a circolare solo di recente perché i visitatori del parco sono stati ripresi in un video che è diventato virale nelle ultime ore. I ranger hanno chiesto a chiunque avesse informazioni in merito di riferirle per arrivare all'identificazione di sospettati, come riporta la Cnn.

Nelle immagini pubblicate in rete si vedono chiaramente i due uomini staccare parti delle rare formazioni rocciose di colore rosso, con loro c'è anche una bambina. Il portavoce del parco, John Haynes, ha definito il gesto ‘spaventoso‘.

“Perché hanno dovuto fare questa cosa in un'area così bella? È uno dei miei posti preferiti e loro sono andati lì per distruggerla. Non lo capisco", ha commentato Haynes. La coppia di visitatori vandali, aggiunge, rischiano una multa salata o anche fino a sei mesi di carcere, in base a quanto stabilisce dalla legge federale.

Il parco copre un'area di circa 1,5 milioni di montagne e caratteristici canyon, una riserva naturale che comprende sia il Nevada che l'Arizona. Ogni anno sono circa 6 milioni le persone che vi si recano in visita. Viste le sue dimensioni, spiega ancora la Cnn, gli stessi visitatori giocano un ruolo importante nell'aiutare i ranger che lavorano nella zona.

Haynes infatti ha incoraggiato i turisti a fare video e riferire alle autorità ogni attività che possa risultare sospetta all'interno del parco. “È veramente importante per noi – conclude il portavoce – che chiunque ci tenga aggiornati su quanto avviene all'interno della nostra riserva".