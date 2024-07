Litigano per un iPhone, 12enne soffoca la cugina di 8 anni nel sonno negli Usa

video suggerito

Una ragazzina di 12 anni è accusata di aver ucciso in Tennessee la cugina di 8 dopo una lite per un iPhone. La 12enne avrebbe soffocato la cuginetta con la biancheria del letto che condividevano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di 12 anni del Tennessee avrebbe soffocato la cuginetta di 8 anni mentre dormiva dopo un litigio avvenuto in casa per un iPhone. L'adolescente avrebbe litigato con la cugina per un cellulare nuovo e a fine diverbio, avrebbe aspettato che la piccola si addormentasse per soffocarla con la biancheria del letto. L'omicidio si è verificato nella sera del 15 luglio ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza poste dai genitori delle due ragazzine nella stanza nella quale avrebbero dovuto dormire insieme.

Dopo il delitto, la 12enne avrebbe ripulito il corpo della vittima e riposizionato il cadavere per far credere ai familiari che la cugina fosse deceduta per un malore. Le riprese delle telecamere per il parental control hanno però svelato la verità e ora la 12enne americana è accusata di omicidio e manomissione delle prove. Il Procuratore del Tennessee ha definito l'accaduto uno dei "più violenti e inquietanti mai commessi da un adulto o da un minore e perseguiti da questo ufficio". Il Procuratore ha inoltre spiegato di voler presentare una petizione al giudice per processare l'adolescente in un tribunale per adulti per infliggerle così una condanna più dura con carcerazione.

Il delitto è infatti momentaneamente di competenza del tribunale per i minori, ma in America in caso di delitti particolarmente gravi commessi da bambini si può richiedere che il caso sia seguito da un tribunale per gli adulti che può infliggere agli imputati pene più severe e più lunghe. La 12enne è accusata di omicidio e manomissione delle prove: quest'ultima accusa è stata formalizzata dopo che gli inquirenti hanno ottenuto il filmato delle telecamere all'interno della stanza da letto dove avrebbero dovuto dormire le due bambine. La 12enne è stata ascoltata dalle autorità durante un interrogatorio.