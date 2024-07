Bimbo in coma da 7 anni dopo aver mangiato formaggio contaminato, 1 milione di risarcimento alla famiglia

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il giudice Rigon del Tribunale di Trento ha previsto un risarcimento di circa 600mila euro per il bambino che7 anni fa è entrato in coma dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato dal batterio Escherichia Coli nel caseificio sociale di Coredo. Il bimbo, che da allora non si è mai ripreso, ha oggi 11 anni e all'età di soli 4 anni è finito in coma dopo aver mangiato un pezzo di formaggio contaminato. Il papà del piccolo ha raccontato di aver lasciato il lavoro insieme a sua moglie per prendersi cura del bambino al quale vengono somministrati più di 30 farmaci al giorno. Alla mamma e al padre del bambino spetteranno 200mila euro ciascuno.

La cifra di un milione di euro dovrà essere corrisposta dall'ex presidente del caseificio di Coredo, Lorenzo Biasi, e dal casaro Gianluca Fornasari. I due erano stati condannati per lesioni gravissime nel mese di dicembre scorso per quanto successo al piccolo Mattia, in stato vegetativo insanabile dopo aver mangiato il formaggio contaminato nel 2017.

Sono state inoltre confermate in appello le condanne all'ex presidente del caseificio sociale di Coredo Lorenzo Biasi e al casaro per le lesioni gravissime causate nel 2017 al bambino di 4 anni. Il piccolo Mattia è infatti stato colpito dalla malattia di Seu che poi ha causato il coma. Secondo quanto raccontato dal padre in una lunga intervista rilasciata tempo addietro al Corriere della Sera, il bambino viene colpito ogni giorno da più di 30 crisi epilettiche e i genitori sono costretti a dargli un farmaco ogni ora e mezza.

Il batterio Escherichia Coli si è sviluppato nel formaggio a causa delle modalità di raccolta del latte utilizzato, che dalle stalle arrivava alla cisterna del camion del caseificio tramite un tubo con il quale veniva spesso raccolto anche il letame degli animali.