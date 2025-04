Morto per listeria dopo aver mangiato olive in salamoia, chiuso supermercato a Trani: controlli in corso

video suggerito

Sono in corso i controlli a Bisceglie, in Puglia, dopo che un uomo di 70 anni è morto lo scorso 3 aprile per una meningite causata da una contaminazione da "Listeria monocytogenes" rilevata in alcuni campioni di olive. Per questo, è stato anche chiuso il supermercato del centro di Trani, punto vendita gestito da Megagest srl, dove quelle olive erano state acquistate.

Si tratta di una chiusura temporanea disposta dalle autorità sanitarie dell'Asl Barletta-Andria-Trani, che vogliono fare luce su quanto successo, ma anche per la completa sanificazione degli ambienti. La vittima sarebbe stata colpita da un’infezione da listeria, contratta – secondo le prime ricostruzioni – dopo il consumo di olive. Sembra che l'uomo soffrisse anche di alcune allergie alimentari e la contaminazione da listeriosi, purtroppo, avrebbe contribuito ad aggravare le sue condizioni fisiche.

Al momento non è stata stabilita una correlazione diretta tra il decesso del 70enne e il punto vendita chiuso, ma le verifiche in corso mirano a chiarire ogni possibile collegamento.

Dalle prime analisi condotte dall’azienda, la presenza del batterio sarebbe stata confermata anche in alcuni prodotti ancora sigillati e non immessi in commercio. Ma questi elementi sono attualmente al vaglio delle autorità sanitarie.

Megagest ha anche sospeso in via precauzionale la vendita di olive in tutti i punti vendita della rete, interrotto l’approvvigionamento dai fornitori potenzialmente coinvolti e avviato nuove verifiche ambientali. L’azienda dichiara, inoltre, sempre nella nota, di operare secondo un "piano di autocontrollo rafforzato, aggiornato a gennaio 2025, e basato su controlli periodici per i prodotti a rischio microbiologico", e "sta collaborando con le autorità sanitarie, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria a supportare gli accertamenti e rimane impegnata a garantire la massima trasparenza e tutela nei confronti dei clienti".