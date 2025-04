Muore per intossicazione da listeria a Trani, verifiche Asl: si indaga su olive in salamoia comprate sfuse

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Indagini in corso da parte dell'Asl Bat in Puglia dopo il decesso di un uomo di Trani per una meningite causata da un’infezione da listeria. La vittima è un 70enne morto giovedì scorso 3 aprile all’ospedale di Bisceglie dove era ricoverato da alcuni giorni in rianimazione per le conseguenze dell'intossicazione alimentare la cui natura però è ancora tutta da accertare.

Il caso ha fatto scattare immediati controlli da parte dell'Asl Barletta-Andria-Trani che ha messo in campo i tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e il personale del Servizio Veterinario per l’igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria. Al momento i sospetti maggiori sono su alcune olive in salamoia che l'uomo avrebbe comprato sfuse in un negozio della zona.

"Sono state avviate da parte dei tecnici dei servizi Sian e del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale le indagini necessarie a verificare quanto accaduto: i risultati dell'Arpa Puglia che esegue le analisi non sono ancora disponibili" hanno spiegato dall'Asl pugliese.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo era arrivato in pronto soccorso a Bisceglie già in condizioni serie e il quadro clinico si è aggravato molto velocemente determinando il ricovero nel reparto di rianimazione dove, dopo pochi giorni, è morto. Sembra che il 70enne soffrisse anche di alcune allergie alimentari e la contaminazione da listeriosi, purtroppo, avrebbe contribuito ad aggravare le sue condizioni fisiche.

La listeriosi è un’infezione generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. Può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione e nei casi più gravi può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie.