Il presidente Mattarella è positivo al Covid: “Sta bene, solo qualche linea di febbre” Sergio Mattarella è positivo al Covid: “Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”.

A cura di Annalisa Girardi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato positivo al Covid. Dal Quirinale fanno sapere che il capo dello Stato si è sottoposto oggi a tampone, risultando positivo. Non avrebbe però sintomi gravi: "È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell'appartamento al Quirinale", scrive il suo staff in una nota.

Insomma, il presidente della Repubblica starebbe bene e, al netto di qualche linea di febbre, continuerebbe a lavorare dall'isolamento del suo appartamento al Quirinale. Gli appuntamenti istituzionali dei prossimi giorni sono però stati ovviamente rimandati. Secondo l'attuale normativa Covid, dovrà rimanere in isolamento almeno cinque giorni (di cui gli ultimi due totalmente privo di sintomi) prima di poter fare un nuovo tampone.

Appena alcuni giorni fa Mattarella aveva partecipato alla prima della Scala, dove era stato accolto da un lungo applauso e una standing ovation.

Questa mattina, invece, il capo di Stato era intervenuto in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, sottolineando che in molte parti del mondo purtroppo i traguardi di dignità, libertà e giustizia per tutti non fossero ancora stati raggiunti. "Lo dimostrano drammaticamente la brutale aggressione subita dal popolo ucraino, la repressione contro quanti si oppongono alle violenze sulle donne – financo con inaccettabili sentenze capitali – e i tentativi di sopprimere le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione. Colpiti sono sempre i più vulnerabili e indifesi", aveva detto.