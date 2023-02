Il presidente della Sardegna Solinas è indagato per corruzione e riciclaggio Christian Solinas risulta indagato per corruzione e riciclaggio in due diversi filoni d’inchiesta: il primo riguarda l’acquisto di una casa a Cagliari, il secondo delle presunte pressioni per alcune nomine.

A cura di Tommaso Coluzzi

Christian Solinas è indagato per corruzione e riciclaggio. Il presidente della Sardegna sarebbe infatti coinvolto in due diversi filoni d'inchiesta in mano alla Procura di Cagliari, entrambi coordinati dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Il primo riguarda una casa acquistata da Solinas a Cagliari, il secondo delle presunte pressioni per una importante nomina regionale. Non c'è solo il governatore ed ex senatore vicinissimo a Matteo Salvini, però, tra i coinvolti. Sono indagati anche il suo consulente Christian Stevelli, il direttore generale dell'Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo Enpi Cbc, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e l'imprenditore Roberto Zedda.

Partiamo dal primo filone, che riguarda una casa acquistata da Solinas in via dei Tritoni, zona Poetto a Cagliari. I pm hanno rilevato dei presunti legami con l'acquisto di alcuni terreni a Capoterra, che sarebbero sempre riconducibili al presidente della Regione. Per questi terreni l'imprenditore Zedda aveva versato una caparra da centinaia di migliaia di euro. Si parla, in questo caso, di un'ipotesi di corruzione e riciclaggio.

L'altra vicenda, invece, riguarda delle presunte pressioni esercitate dallo stesso Solinas per la nomina di Roberto Raimondi a capo dell'Enpi. Lo stesso direttore generale era stato nominato recentemente da un altro Zedda – Massimo, che sfidò Solinas nel 2019 con il centrosinistra perdendo – che in Consiglio regionale aveva parlato di una possibile connessione con lo scandalo dei paradisi fiscali dei Panama Papers.

Leggi anche La presidente del Parlamento Ue Metsola contro Berlusconi per le parole su Zelensky

A Solinas – che già in passato è stato indagato per abuso d'ufficio – sono stati anche sequestrati il cellulare e altre apparecchiature elettroniche. Così come, a quanto si apprende, sarebbe successo anche a diversi altri indagati nei due filoni d'inchiesta.