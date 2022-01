Il Pd chiede a Draghi di inserire subito l’obbligo vaccinale contro il Covid per tutti Il Partito Democratico ha fatto sapere che chiederà in cabina di regia e in Consiglio dei ministri di inserire l’obbligo vaccinale contro il Covid per tutta la popolazione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico vuole l'obbligo vaccinale contro il Covid per tutta la popolazione. I dem guidati da Enrico Letta hanno intenzione di chiederlo esplicitamente e direttamente al presidente Draghi durante la cabina di regia di oggi, o comunque in Consiglio dei ministri. È il giorno di nuove decisioni importanti, con la curva dei contagi che non intende stabilizzarsi e continua a crescere vorticosamente, il governo è chiamato a ulteriori scelte per contrastare la pandemia. Non basta l'estensione del super green pass inserita pochi giorni fa – con due diversi decreti – e ancora non effettiva, visto che partirà dal 10 gennaio. Si discute sull'allargamento della certificazione verde rafforzata anche a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato.

La cabina di regia e il Consiglio dei ministri si riuniranno, uno dopo l'altro, oggi pomeriggio. I rappresentanti del Pd, il capodelegazione prima e i ministri poi, arriveranno con le idee molto chiare: riproporre l'obbligo vaccinale "come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso", fanno sapere fonti dem. Per il Partito Democratico l'obbligo di vaccino contro il Covid è "l'unico modo per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni". Insomma, Letta e i suoi non vogliono che l'obbligo vaccinale o il super green pass siano legati a categorie singole di lavoratori o più in generale – appunto – a chi lavora. Meglio una misura che comprende indistintamente tutta la popolazione maggiorenne.

Il Consiglio dei ministri, con queste premesse, si preannuncia infuocato. Lega e Movimento 5 Stelle non sono d'accordo sull'obbligo vaccinale, mentre ad appoggiare la richiesta dei dem ci saranno sicuramente Forza Italia e Italia Viva. La cabina di regia dovrebbe riunirsi intorno alle 15. Fino a questa mattina si pensava che al centro della discussione ci sarebbero stati il super green pass sul lavoro, l'eventuale obbligo vaccinale a partire dai 60 anni, la scuola e lo smart working, ma la mossa del Pd porta la discussione a un altro livello. A questo punto lo scontro, nonostante Draghi a fare da mediatore, sembra inevitabile.