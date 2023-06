Il ministro Tajani dice che l’Ucraina non entrerà a breve nella Nato Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che l’Ucraina non entrerà nella Nato nell’immediato futuro. Ma che l’obiettivo rimane e sarà discusso al prossimo vertice dell’Alleanza atlantica a Vilnius.

A cura di Annalisa Girardi

L'Ucraina non entrerà a breve nella Nato. Dopo le frenate dei giorni scorsi, a ribadire come non sia imminente una partecipazione di Kiev nell'Alleanza atlantica, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, di ritorno dalla Conferenza per la ricostruzione che si è tenuta a Londra. Se ne parlerà meglio al prossimo vertice Nato a Vilnius, ma una decisione non è attesa in tempi brevi, ha spiegato Tajani a Mattino Cinque News. "L'obiettivo finale è quello, ma ora si può pensare a un Consiglio Nato-Ucraina, un primo passo verso l'adesione".

Il ministro degli Esteri ha sottolineato di contare sulle iniziative di pace del Vaticano e ha detto di augurarsi "che anche la Cina faccia la sua parte" per arrivare a dei negoziati. Un accordo di pace, però, non sarebbe ancora all'orizzonte: "L'accordo di pace non è dietro l'angolo, ma bisogna lavorare per la pace e non smettere mai, mai, mai con le iniziative diplomatiche", ha aggiunto Tajani, sottolineando che "il dialogo è sempre indispensabile" e che "l'obiettivo finale è la pace".

Alla Conferenza per la ricostruzione hanno partecipato i ministri degli Esteri dei Paesi occidentali, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ed è intervenuto in videocollegamento anche il presidenze ucraino Volodymyr Zelensky. "La ricostruzione dell'Ucraina deve cominciare subito", ha commentato Tajani. "C'è da cominciare una ricostruzione della prima fase che rappresenta un messaggio di solidarietà certamente al popolo ucraino, ma rappresenta anche una grande opportunità per le nostre imprese, anche perché l'Ucraina farà parte in futuro dell'Unione europea e sarà parte del mercato unico. Noi ci auguriamo che la guerra finisca il prima possibile", ha concluso.

Von der Leyen, a Londra ha assicurato che l'Ue sosterrà Kiev nella ricostruzione, prevedendo diversi strumenti nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per assicurare all'Ucraina le risorse economiche di cui ha bisogno. Inoltre, la presidente della Commissione ha aggiunto di essere sicura che l'Ucraina in futuro entrerà a fare parte dell'Unione europea.