Caso Claudia Conte-Piantedosi: dai legami con Trump ai dubbi su Dubai e Ucraina

Nella 28esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, affrontiamo il caso di Claudia Conte e della sua dichiarata relazione con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Se pensate sia semplicemente una storia di cronaca rosa, vi sbagliate: la questione solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nazionale, coinvolgendo l'uomo che ha accesso ai dossier più sensibili d'Italia.

Insieme al condirettore di Fanpage.it Adriano Biondi e al giornalista Carlo Tarallo, la puntata smonta la complessa e opaca rete di relazioni della conduttrice. L'utente scoprirà come una figura così vicina alle massime cariche dello Stato sia potuta entrare in contatto con scenari geopolitici ed economici di altissimo livello senza che gli apparati di sicurezza sollevassero obiezioni. Il video ripercorre un viaggio inquietante che parte da Israele, con un documentario della Conte finanziato dal potente fondo KKL, e arriva agli Stati Uniti, svelando l'incontro con Paolo Zampolli, influente emissario di Donald Trump e figura citata negli Epstein Files.

L'inchiesta fa poi tappa a Dubai, documentando frequentazioni in ambienti in cui gravitavano promotori di vita mondana e latitanti storici come Amedeo Matacena. Infine, le telecamere ci portano in Ucraina, tra cittadinanze onorarie concesse alla Conte e oscuri affari legati alla ricostruzione post-bellica e allo sminamento da parte di imprenditori italiani a lei vicini. A rendere il dibattito ancora più esclusivo, la puntata ospita l'intervento in diretta telefonica di Maria Rosaria Boccia, intervenuta per respingere duramente ogni parallelismo tra il suo caso e quello della Conte. Un'inchiesta essenziale per decifrare i preoccupanti silenzi delle istituzioni e capire l'estrema vulnerabilità dei palazzi del potere.