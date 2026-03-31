Falange Armata: le menti, i servizi segreti e i misteri dietro le stragi d’Italia

Nella nuova puntata di Confidential, il programma di approfondimento e inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, ci addentriamo nei misteri della Falange Armata. Questa enigmatica organizzazione terroristica ha rivendicato gli attentati più sanguinosi della storia recente italiana tra il 1990 e il 1994, incluse le stragi di Capaci, via D'Amelio, via dei Georgofili e via Palestro, attribuendosi la responsabilità di almeno 51 vittime. Ospiti in studio sono Stefano Mormile, fratello dell'educatore carcerario Umberto Mormile (ucciso l'11 aprile 1990 nel primo delitto rivendicato dalla sigla), e Federico Carbone, criminologo investigativo.

Attraverso le loro testimonianze, la puntata indaga su quel tentativo di destabilizzazione eversiva dello Stato italiano, un disegno complesso in cui si intrecciano criminalità organizzata (Mafia, ‘Ndrangheta, banda della Uno Bianca), apparati deviati, servizi segreti (SISDE, SISMI) e strutture occulte collegate a Gladio. Un focus centrale del video è dedicato a un'inedita analisi semantica realizzata tramite intelligenza artificiale sugli oltre 1300 comunicati della Falange Armata. L'analisi rivela l'esistenza di cinque cluster, riconducibili a cinque autori che utilizzavano un linguaggio colto, burocratico e istituzionale, molto lontano da quello mafioso.

Incredibilmente, lo stesso stile del primo messaggio del 1990 è riapparso vent'anni dopo, nel 2014, in un comunicato di minacce al boss Totò Riina, a dimostrazione che l'organizzazione potrebbe non essere mai svanita. Il video fornisce tutto il contesto necessario per comprendere i legami oscuri emersi nelle carceri italiane, il ruolo strategico di figure femminili nell'esecuzione materiale degli attentati e le connessioni con la Settima Divisione dei servizi. Un viaggio per scoprire chi ha ordito quel "golpe silenzioso" capace di tenere sotto scacco e ricattare le massime cariche dello Stato.