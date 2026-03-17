Referendum Giustizia, scontro sulla separazione delle carriere: Antonio Di Pietro vs Pierluigi Picardi

Separazione delle carriere e CSM: Antonio Di Pietro (Sì) e il giudice Pierluigi Picardi (No) a confronto sul Referendum Giustizia a Confidential.

Nella nuova puntata di Confidential, il programma di approfondimento di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, entriamo nel vivo del dibattito sul Referendum Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Al centro della discussione i temi chiave del quesito: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e la creazione di un'Alta Corte disciplinare. Ad animare il confronto ci sono due ospiti con posizioni opposte:

da un lato Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite, che sostiene il SÌ. Secondo Di Pietro, la riforma è essenziale per attuare il "giusto processo" e garantire un giudice visivamente e sostanzialmente "terzo", spezzando il cordone ombelicale tra chi accusa e chi giudica e arginando il correntismo. Dall'altro lato, Pierluigi Picardi, presidente del Tribunale di Napoli Nord, che difende il NO. Picardi avverte che la separazione trasformerebbe il PM in un "avvocato dell'accusa", allontanandolo dalla fondamentale "cultura della giurisdizione" e dalla ricerca oggettiva della verità.

A fare da sfondo al dibattito sulle norme, la puntata offre uno spaccato crudo della realtà dei tribunali italiani. Attraverso un esclusivo reportage dal Tribunale di Reggio Calabria, il video mostra le condizioni in cui operano quotidianamente i magistrati: edifici incompiuti da decenni, ascensori bloccati e percorsi obbligati attraverso gli antibagni per spostarsi da un'ala all'altra. Un contrasto visivo che rafforza la critica sollevata da Picardi: il referendum interviene sulle gerarchie e sul CSM, ma ignora totalmente l'efficienza della giustizia, la carenza strutturale di personale e la reale durata dei processi. Un confronto costruttivo e puntuale per arrivare preparati alle urne