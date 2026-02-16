Giuseppe Misso in esclusiva: guerre di camorra, l’arrivo di Maradona e i misteri del Rapido 904

Nella 22esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, ospitiamo in esclusiva Giuseppe Misso, figura storica del Rione Sanità ed ex capo dell'omonimo clan Misso, che oggi rifiuta l'etichetta di "pentito" per definirsi un "aiutante della giustizia", ripercorre senza filtri una vita segnata dalla criminalità.

In questo episodio scopriremo i dettagli delle sue rapine milionarie, come il clamoroso assalto dal tetto al Monte di Pietà, e i suoi trascorsi politici tra le fila del Movimento Sociale Italiano. Attraverso i ricordi dell'ospite, il video svela sorprendenti retroscena sulla Napoli degli anni '80, tra cui le bombe piazzate contro l'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino e il presunto ruolo giocato dalla sua cerchia per convincere Diego Armando Maradona a trasferirsi al Napoli. Ampio spazio è dedicato alla feroce guerra di camorra contro l'ex amico d'infanzia Luigi Giuliano e l'Alleanza di Secondigliano, un conflitto spietato che gli è costato l'omicidio della compagna in un agguato in autostrada.

Il cuore pulsante della puntata indaga però uno dei buchi neri della nostra Repubblica: la Strage del Rapido 904, attentato del 23 dicembre 1984 costato la vita a 16 persone. Misso, originariamente accusato e poi assolto per l'eccidio, presenta le tesi del suo ultimo libro per smontare le accuse a suo carico. Grazie all'approfondimento tecnico in studio con Marta Casà e Chiara Freddi, verrà esaminato il sofisticato innesco telecomandato commissionato dalla mafia di Pippo Calò. Un viaggio necessario per comprendere i presunti depistaggi orchestrati da alti funzionari dello Stato e per non dimenticare la costante richiesta di verità portata avanti dai familiari delle vittime.