Video thumbnail

Giuseppe Misso in esclusiva: guerre di camorra, l’arrivo di Maradona e i misteri del Rapido 904

In esclusiva a Confidential l’ex boss Giuseppe Misso si racconta: dalla guerra con i Giuliano ai misteri della Strage del Rapido 904.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella 22esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, ospitiamo in esclusiva Giuseppe Misso, figura storica del Rione Sanità ed ex capo dell'omonimo clan Misso, che oggi rifiuta l'etichetta di "pentito" per definirsi un "aiutante della giustizia", ripercorre senza filtri una vita segnata dalla criminalità.

In questo episodio scopriremo i dettagli delle sue rapine milionarie, come il clamoroso assalto dal tetto al Monte di Pietà, e i suoi trascorsi politici tra le fila del Movimento Sociale Italiano.  Attraverso i ricordi dell'ospite, il video svela sorprendenti retroscena sulla Napoli degli anni '80, tra cui le bombe piazzate contro l'ex presidente azzurro Corrado Ferlaino e il presunto ruolo giocato dalla sua cerchia per convincere Diego Armando Maradona a trasferirsi al Napoli. Ampio spazio è dedicato alla feroce guerra di camorra contro l'ex amico d'infanzia Luigi Giuliano e l'Alleanza di Secondigliano, un conflitto spietato che gli è costato l'omicidio della compagna in un agguato in autostrada.

Il cuore pulsante della puntata indaga però uno dei buchi neri della nostra Repubblica: la Strage del Rapido 904, attentato del 23 dicembre 1984 costato la vita a 16 persone. Misso, originariamente accusato e poi assolto per l'eccidio, presenta le tesi del suo ultimo libro per smontare le accuse a suo carico. Grazie all'approfondimento tecnico in studio con Marta Casà e Chiara Freddi, verrà esaminato il sofisticato innesco telecomandato commissionato dalla mafia di Pippo Calò. Un viaggio necessario per comprendere i presunti depistaggi orchestrati da alti funzionari dello Stato e per non dimenticare la costante richiesta di verità portata avanti dai familiari delle vittime.

Confidential
0 CONDIVISIONI
Immagine
Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio. Parte l'istruttoria
La risposta di Minetti: "Su di me notizie false e diffamatorie", e annuncia azioni legali
Il caso del minore "abbandonato" di cui la 41enne deve prendersi cura non torna: il Quirinale interviene
Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
Le storie di cui nessuno ha il coraggio di parlare
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Confidential
Immagine
Immagine

Confidential