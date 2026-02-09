Video thumbnail

Gigi D’Alessio, le 16 canzoni scritte col boss Luigi Giuliano e l’ombra del clan

I legami tra Gigi D’Alessio e il boss Luigi Giuliano. Dalle 16 canzoni alla SIAE ai soldi del clan per lanciarlo in TV.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella 21esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini insieme al giornalista Gennaro Marco Duello, indaghiamo sulle origini del successo di uno dei cantautori napoletani più famosi al mondo: Gigi D'Alessio. L'inchiesta fa luce sui controversi e storici rapporti tra l'artista e Luigi Giuliano, detto "Lovegino", ex capo indiscusso del clan di Forcella e fondatore della Nuova Famiglia.

Il video rivela un dato documentale sorprendente: nei registri della SIAE, l'ex boss della camorra figura come co-autore di ben 16 brani di D'Alessio, tra cui hit storiche come Cient'anne e Annaré, percependo ancora oggi i relativi diritti d'autore in modo del tutto legale. Ma il legame andrebbe oltre la sola creatività. Attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro Panzuto e del nipote del boss, Luigi Giuliano Jr., la puntata ricostruisce come il clan avrebbe finanziato attivamente l'ascesa del cantante, investendo cifre milionarie per garantirgli visibilità in programmi televisivi nazionali a metà degli anni '90.

Ad arricchire l'inchiesta ci sono preziose testimonianze: le parole dello storico paroliere Vincenzo D'Agostino, un filmato d'archivio del 1991 che ritrae D'Alessio a tavola con Giuliano e una breve telefonata con lo stesso cantante, il quale, poco prima di andare in onda, ha inviato una diffida a Fanpage.it. Il dibattito in studio si accende ulteriormente con la telefonata in diretta di Roberto Merola, figlio di Mario Merola, intervenuto per chiarire i retroscena sulla genesi del brano Cient'anne e difendere la memoria del padre. Nella puntata ci immergiamo nel complesso contesto della Napoli degli anni '90, per comprendere le zone d'ombra di un mercato musicale parallelo dove il confine tra arte, sopravvivenza e criminalità organizzata era spesso drammaticamente sottile.

Confidential
0 CONDIVISIONI
Immagine
Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio. Parte l'istruttoria
La risposta di Minetti: "Su di me notizie false e diffamatorie", e annuncia azioni legali
Il caso del minore "abbandonato" di cui la 41enne deve prendersi cura non torna: il Quirinale interviene
Nicole Minetti graziata da Mattarella, era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
news
api url views
Le storie di cui nessuno ha il coraggio di parlare
Crea un account su Fanpage.it ed inizia a seguire Confidential
Immagine
Immagine

Confidential