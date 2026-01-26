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Bloody Money, l’ex boss Nunzio Perrella a volto scoperto: mazzette, rifiuti e politica

Per la prima volta a volto scoperto, l’ex boss Nunzio Perrella svela i retroscena dell’inchiesta Bloody Money su traffico di rifiuti e politica.
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A cura di Redazione
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Nella 19esima puntata di Confidential, il programma di approfondimento e inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, si torna a parlare di ecomafie e corruzione istituzionale. Ospite speciale della serata, in studio con il giornalista investigativo Sasha Biazzo e Marta Casà, è Nunzio Perrella: ex boss della camorra, poi collaboratore di giustizia e infiltrato speciale per Fanpage.it, che per la prima volta in assoluto decide di mostrarsi a volto scoperto davanti alle telecamere.

La puntata ripercorre i retroscena inediti di Bloody Money, la storica videoinchiesta seriale che ha documentato i legami tra criminalità, imprenditoria e politica nello smaltimento illecito dei rifiuti. Attraverso il racconto dei protagonisti, scoprirete come Biazzo e Perrella si siano infiltrati nei palazzi del potere, fingendosi affaristi disposti a pagare tangenti per ottenere appalti milionari legati allo smaltimento dei fanghi dei depuratori campani. Il video rivela i dettagli di momenti diventati iconici, come l'ingegnosa consegna all'intermediario politico di una valigetta riempita di spazzatura al posto della mazzetta da 50.000 euro.

Oltre a svelare le dinamiche del "mondo di mezzo" in cui politici e criminali si spartiscono gli affari, la puntata fornisce il contesto necessario per comprendere il vero dramma ambientale italiano. Perrella punta il dito contro i veri colpevoli del disastro: le industrie del Nord Italia che producono scarti tossici, spesso occultati grazie alla complicità di politici e magistrati corrotti. Il dibattito, che mostra anche immagini scioccanti di mais contaminato destinato agli allevamenti, chiarisce inoltre la cruciale differenza legale tra "agente provocatore" e giornalista sotto copertura. Un'inchiesta fondamentale per capire chi lucra sulla nostra salute.

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