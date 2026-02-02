“Il Nord è pieno di rifiuti tossici”: l’ex boss Nunzio Perrella e i segreti di Bloody Money

Nella 20esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, si torna a parlare di ecomafie e traffico illecito di rifiuti. Ospite in studio, insieme al giornalista Sasha Biazzo, è Nunzio Perrella, ex boss di camorra e infiltrato speciale nella storica inchiesta "Bloody Money" del 2018.

La puntata ribalta lo stereotipo che vede solo il Sud Italia come discarica del Paese, mostrando come il Nord, in particolare Veneto e Lombardia, sia profondamente infiltrato dai rifiuti tossici. Lo spettatore scoprirà i dettagli della trattativa per un mega-impianto a Porto Marghera con Maria Grazia Canuto, pronta a fare da "lavatrice" anche per capitali "sporchi di sangue".

Il video ripercorre i momenti iconici delle consegne di finte tangenti, tra cui una valigetta riempita di "paccheri" a Venezia.Il contesto è fondamentale per comprendere i rischi del giornalismo sotto copertura: la puntata svela il clamoroso tentativo di un'azienda del Nord di comprare il silenzio di Fanpage.it per 300.000 euro. I conduttori raccontano inoltre l'irruzione della polizia in redazione e l'indagine per corruzione a loro carico, poi archiviata perché fu riconosciuto il metodo del giornalismo d'infiltrazione. Il racconto attraversa incontri ad altissima tensione per documentare lo sversamento illegale nei Regi Lagni in Campania, e aneddoti inediti di Perrella, giunto in passato a trattare persino con Pablo Escobar in Colombia.

Leggi anche Caso Claudia Conte-Piantedosi: dai legami con Trump ai dubbi su Dubai e Ucraina

Infine, il video risponde duramente agli attacchi di Fabrizio Corona contro la testata, rivendicando il prezzo umano e professionale pagato per realizzare inchieste scomode e trasversali a ogni schieramento politico