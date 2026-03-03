Gigi D’Alessio, i prestiti dai clan e il tesoro della SIAE: il prezzo del successo

Nella 23esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini insieme al giornalista Gennaro Marco Duello, prosegue il viaggio nelle ombre della carriera di Gigi D'Alessio. L'inchiesta risponde a una domanda cruciale: qual è stato il vero prezzo del suo incredibile successo? Il video svela foto esclusive che ritraggono un giovane Gigi D'Alessio a casa di Luigi Giuliano, storico boss e fondatore della Nuova Famiglia.

Attraverso intercettazioni, interviste e un raro reperto d'archivio Rai in cui la moglie del boss parla dei brani scritti di notte con il cantante, la puntata ricostruisce la rete di clan che ha investito su di lui. L'utente scoprirà come il cantautore abbia contratto ingenti debiti non solo con i Giuliano, ma anche con i vertici dell'Alleanza di Secondigliano, finendo per essere gestito da manager legati a doppio filo alla malavita. Tra i momenti nevralgici, ascolterete l'aggressiva telefonata con l'ex manager Geppino Afeltra: quaranta minuti di insulti e minacce ai giornalisti che finiscono, però, per confermare l'inevitabile sistema dei prestiti illeciti a cui l'artista dovette sottostare. Ma questa non è solo una storia degli anni '90.

L'inchiesta svela come la firma di Luigi Giuliano su ben 16 canzoni abbia conseguenze attuali. Nel 2020, infatti, la figlia del boss ha utilizzato i proventi dei diritti SIAE di quei brani per ottenere il dissequestro di case per centinaia di migliaia di euro. Infine, la testimonianza del boss Peppe Misso illustrerà perché D'Alessio, già consacrato da Sanremo, continuasse a presenziare a feste di piazza come la Festa del Munacone nel 2002 che si è scoperta poi essere stata finanziata dallo stesso Misso. Un'analisi cruda e necessaria per comprendere le radici di un sistema.