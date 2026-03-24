Cyber Camorra e truffe milionarie: parla Francesco Mazzarella, ex affiliato del clan

Nella 26esima puntata di Confidential, il programma d'inchiesta condotto da Francesco Piccinini, analizziamo la radicale evoluzione tecnologica della criminalità organizzata napoletana alla luce dei recenti blitz della Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. Al centro della discussione vi è il clan Mazzarella, un cartello storico che, collaborando inedificabilmente con l'Alleanza di Secondigliano, si è trasformato in una moderna "cyber mafia" capace di generare profitti fino a 400.000 euro al giorno attraverso avanzate frodi informatiche.

A guidarci in questo viaggio ci sono due ospiti d'eccezione: Francesco Mazzarella, ex membro dell'omonimo clan ed ex collaboratore di giustizia, ed Elisabetta Rosso, giornalista di Fanpage.it specializzata in cybersecurity e intelligenza artificiale. Attraverso il racconto dall'interno di Mazzarella e l'analisi tecnica di Rosso, il video smonta i meccanismi di queste truffe. L'utente scoprirà come i clan utilizzino tecniche di vishing, spoofing e falsi portali bancari per manipolare le vittime e svuotare i loro conti, riciclando poi il denaro attraverso i Bitcoin.

La puntata offre un contesto fondamentale per capire come le mafie abbiano ormai superato i confini fisici. Verranno affrontati temi inquietanti e attualissimi, come l'uso sistematico del Dark Web, la corruzione che permette l'ingresso di cellulari nelle carceri (spesso usati per trasmettere dirette su TikTok), e la preoccupante "mafiosfera", ovvero l'utilizzo dei social network per reclutare giovani leve tramite l'esaltazione dello stile di vita criminale. Un'inchiesta necessaria per comprendere a fondo le nuove gerarchie della malavita, il ruolo di hacker contesi tra i clan e perché, nonostante i maxi arresti, sradicare queste organizzazioni ibride e digitalizzate sia una sfida sempre più complessa per lo Stato