Referendum Giustizia, Gratteri: “Riforma copia incolla della P2”. Viaggio nei tribunali a pezzi

Referendum Giustizia: tra i tetti crollati della Procura di Reggio Calabria e l’allarme di Gratteri. Perché i magistrati voteranno No.

Nella nuova puntata di Confidential, il programma d'inchiesta di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini, affrontiamo uno dei temi più dibattuti del momento: il Referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Per capire se i punti chiave della riforma, come la separazione delle carriere e lo sdoppiamento del CSM, risolveranno davvero i problemi del nostro sistema giudiziario, siamo partiti dalla realtà quotidiana dei lavoratori della giustizia. Attraverso un reportage esclusivo di Salvatore Garzillo e Davide Arcuri, le nostre telecamere sono entrate nella Procura di Reggio Calabria, una delle sedi più difficili d'Italia.

Quello che vedrete è un paradosso istituzionale: magistrati costretti a passare per gli antibagni per cambiare ala dell'edificio, uffici in cui salta la corrente, soffitti che crollano per il vento e il cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia in stato di abbandono da oltre dieci anni. A fronte di questa paralisi strutturale e di un carico di fascicoli schiacciante, i magistrati reggini si mostrano compatti per il NO: denunciano che la riforma non aiuterà a velocizzare i processi, ma servirà unicamente ad assoggettare il pubblico ministero al potere politico.

Ad analizzare il testo di legge in studio ci sono la sostituta procuratrice Chiara Greco e il giornalista Salvatore Garzillo. La puntata contiene inoltre un'intervista al Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il quale attacca duramente la riforma, definendo "una truffa" il nuovo sistema di sorteggio del CSM. Un viaggio lucido tra le vere mancanze del sistema, che tocca anche il tema tabù della salute mentale dei magistrati, per permettere ai cittadini di arrivare preparati alle urne