Con il via libera definitivo del Senato, il decreto Rilancio diventa legge. Il governo aveva posto la fiducia: i voti favorevoli sono stati 159, quelli contrari 121. Non c'è stato alcun astenuto. Sono quindi approvate in via definitiva le misure da 55 miliardi messe in campo dal governo rilancio dell'economia e la risposta alla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus. Nel decreto sono contenuti provvedimenti per famiglie, imprese e lavoratori: tra questi il superbonus al 110%, il prolungamento della cassa integrazione e dei congedi parentali, e il bonus rottamazione. Ma vediamo di che cosa si tratta.

Superbonus alle seconde case e congedo parentale fino al 31 agosto

Nel testo approvato definitivamente dal Senato è presente anche il superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza da un punto di vista sismico. La detrazione fiscale è stata estesa anche alle seconde case e agli immobili del terzo settore, ad esclusione delle case di lusso, le ville e i castelli. Passa anche l'ecobonus per auto e moto, che prevede incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 e ne rottama una di almeno dieci anni. Per le moto si sale fino a 4 mila euro: l'incentivo può scattare anche senza rottamazione, ma sarà più basso.

Le quattro settimane di cassa integrazione previste per l'autunno potranno essere anticipate da subito. Inoltre potranno essere prorogati i contratti a termine per tutti i giorni che non si è potuto lavorare a causa del lockdown. I 30 giorni di congedo parentale con retribuzione fino al 50% potranno essere utilizzati fino al prossimo 31 agosto, un mese in più di quanto inizialmente previsto. I Comuni inoltre dovranno utilizzare 150 milioni per organizzare centri estivi per i bambini.

Conte: "Adesso è la volta di Bruxelles"

"Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre. Il “decreto rilancio” è stato definitivamente convertito dal Parlamento ed è legge dello Stato", ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook, annunciando che questa sera il decreto Semplificazioni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca popolare di Bari, Alitalia, Autostrade e stiamo per chiudere quello sull’Ilva di Taranto", prosegue.

E comunica l'incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron, in vista del Consiglio europeo: "Adesso è la volta di Bruxelles: sono in partenza e tra qualche ora incontrerò il Presidente Macron per preparare il Consiglio europeo di domattina. È una partita fondamentale per il futuro dell’Europa e dei nostri cittadini. Dobbiamo approvare al più presto il Recovery Fund e il Quadro Finanziario Pluriennale. Le nuove risorse ci consentiranno di investire nelle infrastrutture, nella digitalizzazione e di perseguire il rilancio economico e sociale di cui il nostro Paese ha bisogno. Confrontiamoci duramente, lavoriamo meticolosamente sui dettagli, ma non perdiamo di vista la prospettiva e la visione “politica” che guida la nostra azione. È il tempo della responsabilità".