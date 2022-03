Green Pass, mascherine, obbligo vaccinale e quarantene: le novità in arrivo tra aprile e maggio Il governo ha annunciato la fine delle misure anti contagio: dal Green Pass, alle regole per la quarantena, le mascherine e l’obbligo vaccinale, tra aprile e maggio verranno allentate praticamente tutte le restrizioni introdotte per contrastare la pandemia di Covid.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha deciso di rimuovere praticamente tutte le restrizioni anti contagio introdotte negli ultimi due anni per contrastare la pandemia di coronavirus. In una conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno annunciato la fine delle misure anti contagio: dal Green Pass, alle regole per la quarantena e l'obbligo vaccinale. Nei prossimi due mesi saranno tante le novità in arrivo. Ricapitoliamo quindi che come cambiano le regole Covid tra aprile e maggio.

Per prima cosa Draghi e Speranza hanno ribadito che lo stato di emergenza non sarà rinnovato, con il conseguente decadimento delle funzioni del Comitato tecnico scientifico e della struttura commissariale. Il 31 marzo non sarà inoltre più richiesto agli over 50 di esibire il Super Green Pass sul lavoro: basterà la Certificazione Covid base, come per tutti gli altri lavoratori. Dal 1° maggio, però, il Green Pass non verrà più richiesto a nessuno. L'obbligo vaccinale, introdotto per alcune categorie professionali, scadrà invece il prossimo 15 giugno ad eccezione che per i sanitari: per loro l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre, così come quello di esibire il Green Pass per i visitatori delle Rsa.

Dal 31 marzo, oltre a un graduale superamento del Green Pass, come abbiamo visto, si andrà anche verso la fine del sistema delle zone colorate. Ma non solo: verranno meno anche le quarantene per i contatti Covid. Di fatto finirà in isolamento solamente chi è positivo al Covid, ma non sarà più necessario mettersi in quarantena dopo un contatto, indipendentemente dal proprio status vaccinale.

Dal prossimo 1 aprile, inoltre, tornerà ad essere del 100% la capienza negli impianti sportivi, sia all'aperto che al chiuso. Dal 30 aprile, invece, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso: fino a quella data, però, resteranno in vigore gli obblighi attualmente esistenti anche per quanto riguarda l'utilizzo della Ffp2.